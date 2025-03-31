Валюты / IMCC
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
IMCC: IM Cannabis Corp
1.96 USD 0.03 (1.55%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс IMCC за сегодня изменился на 1.55%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.93, а максимальная — 2.10.
Следите за динамикой IM Cannabis Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости IMCC
- IM Cannabis regains compliance with Nasdaq stockholders’ equity rule
- Earnings call transcript: IM Cannabis reports Q1 2025 earnings, stock tumbles
- IM Cannabis amends warrant terms and files resale registration
- IM Cannabis raises $4.1 million in private placement offering
- IM Cannabis secures $1 million loan, appoints Oz Adler to board
- IM Cannabis receives Nasdaq extension to regain compliance
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.08%
- IM Cannabis to voluntarily delist from Canadian exchange
- IM Cannabis shareholders endorse key proposals
- IM Cannabis Reports First Quarter Financial Results
- IM Cannabis Corp. (IMCC) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
1.93 2.10
Годовой диапазон
1.30 7.12
- Предыдущее закрытие
- 1.93
- Open
- 2.01
- Bid
- 1.96
- Ask
- 2.26
- Low
- 1.93
- High
- 2.10
- Объем
- 25
- Дневное изменение
- 1.55%
- Месячное изменение
- -15.52%
- 6-месячное изменение
- 27.27%
- Годовое изменение
- -18.33%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.