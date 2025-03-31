Währungen / IMCC
IMCC: IM Cannabis Corp
1.94 USD 0.01 (0.52%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von IMCC hat sich für heute um 0.52% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.94 bis zu einem Hoch von 1.99 gehandelt.
Verfolgen Sie die IM Cannabis Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
IMCC News
- IM Cannabis regains compliance with Nasdaq stockholders’ equity rule
- Earnings call transcript: IM Cannabis reports Q1 2025 earnings, stock tumbles
- IM Cannabis amends warrant terms and files resale registration
- IM Cannabis raises $4.1 million in private placement offering
- IM Cannabis secures $1 million loan, appoints Oz Adler to board
- IM Cannabis receives Nasdaq extension to regain compliance
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.08%
- IM Cannabis to voluntarily delist from Canadian exchange
- IM Cannabis shareholders endorse key proposals
- IM Cannabis Reports First Quarter Financial Results
- IM Cannabis Corp. (IMCC) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
1.94 1.99
Jahresspanne
1.30 7.12
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.93
- Eröffnung
- 1.99
- Bid
- 1.94
- Ask
- 2.24
- Tief
- 1.94
- Hoch
- 1.99
- Volumen
- 16
- Tagesänderung
- 0.52%
- Monatsänderung
- -16.38%
- 6-Monatsänderung
- 25.97%
- Jahresänderung
- -19.17%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K