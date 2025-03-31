Valute / IMCC
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
IMCC: IM Cannabis Corp
1.94 USD 0.01 (0.52%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio IMCC ha avuto una variazione del 0.52% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.94 e ad un massimo di 1.99.
Segui le dinamiche di IM Cannabis Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IMCC News
- IM Cannabis regains compliance with Nasdaq stockholders’ equity rule
- Earnings call transcript: IM Cannabis reports Q1 2025 earnings, stock tumbles
- IM Cannabis amends warrant terms and files resale registration
- IM Cannabis raises $4.1 million in private placement offering
- IM Cannabis secures $1 million loan, appoints Oz Adler to board
- IM Cannabis receives Nasdaq extension to regain compliance
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.08%
- IM Cannabis to voluntarily delist from Canadian exchange
- IM Cannabis shareholders endorse key proposals
- IM Cannabis Reports First Quarter Financial Results
- IM Cannabis Corp. (IMCC) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Intervallo Giornaliero
1.94 1.99
Intervallo Annuale
1.30 7.12
- Chiusura Precedente
- 1.93
- Apertura
- 1.99
- Bid
- 1.94
- Ask
- 2.24
- Minimo
- 1.94
- Massimo
- 1.99
- Volume
- 19
- Variazione giornaliera
- 0.52%
- Variazione Mensile
- -16.38%
- Variazione Semestrale
- 25.97%
- Variazione Annuale
- -19.17%
21 settembre, domenica