货币 / IMCC
IMCC: IM Cannabis Corp
1.90 USD 0.06 (3.06%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日IMCC汇率已更改-3.06%。当日，交易品种以低点1.90和高点2.07进行交易。
关注IM Cannabis Corp动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IMCC新闻
- IM Cannabis regains compliance with Nasdaq stockholders’ equity rule
- Earnings call transcript: IM Cannabis reports Q1 2025 earnings, stock tumbles
- IM Cannabis amends warrant terms and files resale registration
- IM Cannabis raises $4.1 million in private placement offering
- IM Cannabis secures $1 million loan, appoints Oz Adler to board
- IM Cannabis receives Nasdaq extension to regain compliance
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.08%
- IM Cannabis to voluntarily delist from Canadian exchange
- IM Cannabis shareholders endorse key proposals
- IM Cannabis Reports First Quarter Financial Results
- IM Cannabis Corp. (IMCC) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
1.90 2.07
年范围
1.30 7.12
- 前一天收盘价
- 1.96
- 开盘价
- 1.97
- 卖价
- 1.90
- 买价
- 2.20
- 最低价
- 1.90
- 最高价
- 2.07
- 交易量
- 79
- 日变化
- -3.06%
- 月变化
- -18.10%
- 6个月变化
- 23.38%
- 年变化
- -20.83%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值