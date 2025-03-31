Devises / IMCC
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
IMCC: IM Cannabis Corp
1.94 USD 0.01 (0.52%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de IMCC a changé de 0.52% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.94 et à un maximum de 1.99.
Suivez la dynamique IM Cannabis Corp. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IMCC Nouvelles
- IM Cannabis regains compliance with Nasdaq stockholders’ equity rule
- Earnings call transcript: IM Cannabis reports Q1 2025 earnings, stock tumbles
- IM Cannabis amends warrant terms and files resale registration
- IM Cannabis raises $4.1 million in private placement offering
- IM Cannabis secures $1 million loan, appoints Oz Adler to board
- IM Cannabis receives Nasdaq extension to regain compliance
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.08%
- IM Cannabis to voluntarily delist from Canadian exchange
- IM Cannabis shareholders endorse key proposals
- IM Cannabis Reports First Quarter Financial Results
- IM Cannabis Corp. (IMCC) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Range quotidien
1.94 1.99
Range Annuel
1.30 7.12
- Clôture Précédente
- 1.93
- Ouverture
- 1.99
- Bid
- 1.94
- Ask
- 2.24
- Plus Bas
- 1.94
- Plus Haut
- 1.99
- Volume
- 19
- Changement quotidien
- 0.52%
- Changement Mensuel
- -16.38%
- Changement à 6 Mois
- 25.97%
- Changement Annuel
- -19.17%
20 septembre, samedi