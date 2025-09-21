Moedas / HTFL
HTFL
32.88 USD 0.40 (1.23%)
Setor: Outros símbolos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do HTFL para hoje mudou para 1.23%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 31.94 e o mais alto foi 33.79.
Veja a dinâmica do par de moedas . As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
31.94 33.79
Faixa anual
28.63 36.68
- Fechamento anterior
- 32.48
- Open
- 32.40
- Bid
- 32.88
- Ask
- 33.18
- Low
- 31.94
- High
- 33.79
- Volume
- 884
- Mudança diária
- 1.23%
- Mudança mensal
- 7.77%
- Mudança de 6 meses
- 8.55%
- Mudança anual
- 8.55%
21 setembro, domingo