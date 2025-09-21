CotizacionesSecciones
Divisas / HTFL
HTFL

32.88 USD 0.40 (1.23%)
Sector: Otros símbolos Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de HTFL de hoy ha cambiado un 1.23%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 31.94, mientras que el máximo ha alcanzado 33.79.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Rango diario
31.94 33.79
Rango anual
28.63 36.68
Cierres anteriores
32.48
Open
32.40
Bid
32.88
Ask
33.18
Low
31.94
High
33.79
Volumen
884
Cambio diario
1.23%
Cambio mensual
7.77%
Cambio a 6 meses
8.55%
Cambio anual
8.55%
21 septiembre, domingo