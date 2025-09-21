Валюты / HTFL
HTFL
32.88 USD 0.40 (1.23%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HTFL за сегодня изменился на 1.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.94, а максимальная — 33.79.
Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
31.94 33.79
Годовой диапазон
28.63 36.68
- Предыдущее закрытие
- 32.48
- Open
- 32.40
- Bid
- 32.88
- Ask
- 33.18
- Low
- 31.94
- High
- 33.79
- Объем
- 884
- Дневное изменение
- 1.23%
- Месячное изменение
- 7.77%
- 6-месячное изменение
- 8.55%
- Годовое изменение
- 8.55%
21 сентября, воскресенье