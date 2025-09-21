Währungen / HTFL
HTFL
32.88 USD 0.40 (1.23%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HTFL hat sich für heute um 1.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 31.94 bis zu einem Hoch von 33.79 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
31.94 33.79
Jahresspanne
28.63 36.68
- Vorheriger Schlusskurs
- 32.48
- Eröffnung
- 32.40
- Bid
- 32.88
- Ask
- 33.18
- Tief
- 31.94
- Hoch
- 33.79
- Volumen
- 884
- Tagesänderung
- 1.23%
- Monatsänderung
- 7.77%
- 6-Monatsänderung
- 8.55%
- Jahresänderung
- 8.55%
21 September, Sonntag