Valute / HTFL
HTFL
32.88 USD 0.40 (1.23%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio HTFL ha avuto una variazione del 1.23% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 31.94 e ad un massimo di 33.79.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
31.94 33.79
Intervallo Annuale
28.63 36.68
- Chiusura Precedente
- 32.48
- Apertura
- 32.40
- Bid
- 32.88
- Ask
- 33.18
- Minimo
- 31.94
- Massimo
- 33.79
- Volume
- 884
- Variazione giornaliera
- 1.23%
- Variazione Mensile
- 7.77%
- Variazione Semestrale
- 8.55%
- Variazione Annuale
- 8.55%
21 settembre, domenica