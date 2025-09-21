QuotazioniSezioni
Valute / HTFL
Tornare a Azioni

HTFL

32.88 USD 0.40 (1.23%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio HTFL ha avuto una variazione del 1.23% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 31.94 e ad un massimo di 33.79.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
31.94 33.79
Intervallo Annuale
28.63 36.68
Chiusura Precedente
32.48
Apertura
32.40
Bid
32.88
Ask
33.18
Minimo
31.94
Massimo
33.79
Volume
884
Variazione giornaliera
1.23%
Variazione Mensile
7.77%
Variazione Semestrale
8.55%
Variazione Annuale
8.55%
21 settembre, domenica