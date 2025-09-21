クォートセクション
通貨 / HTFL
HTFL

32.88 USD 0.40 (1.23%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

HTFLの今日の為替レートは、1.23%変化しました。日中、通貨は1あたり31.94の安値と33.79の高値で取引されました。

ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
31.94 33.79
1年のレンジ
28.63 36.68
以前の終値
32.48
始値
32.40
買値
32.88
買値
33.18
安値
31.94
高値
33.79
出来高
884
1日の変化
1.23%
1ヶ月の変化
7.77%
6ヶ月の変化
8.55%
1年の変化
8.55%
