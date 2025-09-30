- Visão do mercado
HSPTR: Horizon Space Acquisition II Corp.
A taxa do HSPTR para hoje mudou para -2.53%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.1501 e o mais alto foi 0.1892.
Veja a dinâmica do par de moedas Horizon Space Acquisition II Corp.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de HSPTR hoje?
Hoje Horizon Space Acquisition II Corp. (HSPTR) está avaliado em 0.1501. O instrumento é negociado dentro de -2.53%, o fechamento de ontem foi 0.1540, e o volume de negociação atingiu 2. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de HSPTR em tempo real.
As ações de Horizon Space Acquisition II Corp. pagam dividendos?
Atualmente Horizon Space Acquisition II Corp. está avaliado em 0.1501. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -6.19% e USD. Monitore os movimentos de HSPTR no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de HSPTR?
Você pode comprar ações de Horizon Space Acquisition II Corp. (HSPTR) pelo preço atual 0.1501. Ordens geralmente são executadas perto de 0.1501 ou 0.1531, enquanto 2 e -20.67% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de HSPTR no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de HSPTR?
Investir em Horizon Space Acquisition II Corp. envolve considerar a faixa anual 0.1180 - 0.3278 e o preço atual 0.1501. Muitos comparam 0.07% e -42.78% antes de enviar ordens em 0.1501 ou 0.1531. Estude as mudanças diárias de preço de HSPTR no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Horizon Space Acquisition II Corp.?
O maior preço de Horizon Space Acquisition II Corp. (HSPTR) no último ano foi 0.3278. As ações oscilaram bastante dentro de 0.1180 - 0.3278, e a comparação com 0.1540 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Horizon Space Acquisition II Corp. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Horizon Space Acquisition II Corp.?
O menor preço de Horizon Space Acquisition II Corp. (HSPTR) no ano foi 0.1180. A comparação com o preço atual 0.1501 e 0.1180 - 0.3278 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de HSPTR em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de HSPTR?
No passado Horizon Space Acquisition II Corp. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 0.1540 e -6.19% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 0.1540
- Open
- 0.1892
- Bid
- 0.1501
- Ask
- 0.1531
- Low
- 0.1501
- High
- 0.1892
- Volume
- 2
- Mudança diária
- -2.53%
- Mudança mensal
- 0.07%
- Mudança de 6 meses
- -42.78%
- Mudança anual
- -6.19%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4