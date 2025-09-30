- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
HSPTR: Horizon Space Acquisition II Corp.
Der Wechselkurs von HSPTR hat sich für heute um -2.53% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.1501 bis zu einem Hoch von 0.1892 gehandelt.
Verfolgen Sie die Horizon Space Acquisition II Corp.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von HSPTR heute?
Die Aktie von Horizon Space Acquisition II Corp. (HSPTR) notiert heute bei 0.1501. Sie wird innerhalb einer Spanne von -2.53% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 0.1540 und das Handelsvolumen erreichte 2. Das Live-Chart von HSPTR zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie HSPTR Dividenden?
Horizon Space Acquisition II Corp. wird derzeit mit 0.1501 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -6.19% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von HSPTR zu verfolgen.
Wie kaufe ich HSPTR-Aktien?
Sie können Aktien von Horizon Space Acquisition II Corp. (HSPTR) zum aktuellen Kurs von 0.1501 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 0.1501 oder 0.1531 platziert, während 2 und -20.67% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von HSPTR auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in HSPTR-Aktien?
Bei einer Investition in Horizon Space Acquisition II Corp. müssen die jährliche Spanne 0.1180 - 0.3278 und der aktuelle Kurs 0.1501 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.07% und -42.78%, bevor sie Orders zu 0.1501 oder 0.1531 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von HSPTR.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Horizon Space Acquisition II Corp.?
Der höchste Kurs von Horizon Space Acquisition II Corp. (HSPTR) im vergangenen Jahr lag bei 0.3278. Innerhalb von 0.1180 - 0.3278 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 0.1540 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Horizon Space Acquisition II Corp. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Horizon Space Acquisition II Corp.?
Der niedrigste Kurs von Horizon Space Acquisition II Corp. (HSPTR) im Laufe des Jahres betrug 0.1180. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 0.1501 und der Spanne 0.1180 - 0.3278 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von HSPTR live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von HSPTR statt?
Horizon Space Acquisition II Corp. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 0.1540 und -6.19% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.1540
- Eröffnung
- 0.1892
- Bid
- 0.1501
- Ask
- 0.1531
- Tief
- 0.1501
- Hoch
- 0.1892
- Volumen
- 2
- Tagesänderung
- -2.53%
- Monatsänderung
- 0.07%
- 6-Monatsänderung
- -42.78%
- Jahresänderung
- -6.19%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4