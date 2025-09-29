- Panorámica
HSPTR: Horizon Space Acquisition II Corp.
El tipo de cambio de HSPTR de hoy ha cambiado un -2.53%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.1501, mientras que el máximo ha alcanzado 0.1892.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Horizon Space Acquisition II Corp.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de HSPTR hoy?
Horizon Space Acquisition II Corp. (HSPTR) se evalúa hoy en 0.1501. El instrumento se negocia dentro de -2.53%; el cierre de ayer ha sido 0.1540 y el volumen comercial ha alcanzado 2. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios HSPTR en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Horizon Space Acquisition II Corp.?
Horizon Space Acquisition II Corp. se evalúa actualmente en 0.1501. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -6.19% y USD. Monitoree los movimientos de HSPTR en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de HSPTR?
Puede comprar acciones de Horizon Space Acquisition II Corp. (HSPTR) al precio actual de 0.1501. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 0.1501 o 0.1531, mientras que 2 y -20.67% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de HSPTR en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de HSPTR?
Invertir en Horizon Space Acquisition II Corp. implica tener en cuenta el rango anual 0.1180 - 0.3278 y el precio actual 0.1501. Muchos comparan 0.07% y -42.78% antes de colocar órdenes en 0.1501 o 0.1531. Estudie los cambios diarios de precios de HSPTR en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Horizon Space Acquisition II Corp.?
El precio más alto de Horizon Space Acquisition II Corp. (HSPTR) en el último año ha sido 0.3278. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 0.1180 - 0.3278, una comparación con 0.1540 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Horizon Space Acquisition II Corp. en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Horizon Space Acquisition II Corp.?
El precio más bajo de Horizon Space Acquisition II Corp. (HSPTR) para el año ha sido 0.1180. La comparación con los actuales 0.1501 y 0.1180 - 0.3278 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de HSPTR en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de HSPTR?
En el pasado, Horizon Space Acquisition II Corp. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 0.1540 y -6.19% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 0.1540
- Open
- 0.1892
- Bid
- 0.1501
- Ask
- 0.1531
- Low
- 0.1501
- High
- 0.1892
- Volumen
- 2
- Cambio diario
- -2.53%
- Cambio mensual
- 0.07%
- Cambio a 6 meses
- -42.78%
- Cambio anual
- -6.19%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.