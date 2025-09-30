CotationsSections
Devises / HSPTR
Retour à Actions

HSPTR: Horizon Space Acquisition II Corp.

0.1501 USD 0.0039 (2.53%)
Secteur: Autres Symboles Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de HSPTR a changé de -2.53% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.1501 et à un maximum de 0.1892.

Suivez la dynamique Horizon Space Acquisition II Corp.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action HSPTR aujourd'hui ?

L'action Horizon Space Acquisition II Corp. est cotée à 0.1501 aujourd'hui. Elle se négocie dans -2.53%, a clôturé hier à 0.1540 et son volume d'échange a atteint 2. Le graphique en temps réel du cours de HSPTR présente ces mises à jour.

L'action Horizon Space Acquisition II Corp. verse-t-elle des dividendes ?

Horizon Space Acquisition II Corp. est actuellement valorisé à 0.1501. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -6.19% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de HSPTR.

Comment acheter des actions HSPTR ?

Vous pouvez acheter des actions Horizon Space Acquisition II Corp. au cours actuel de 0.1501. Les ordres sont généralement placés à proximité de 0.1501 ou de 0.1531, le 2 et le -20.67% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de HSPTR sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action HSPTR ?

Investir dans Horizon Space Acquisition II Corp. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 0.1180 - 0.3278 et le prix actuel 0.1501. Beaucoup comparent 0.07% et -42.78% avant de passer des ordres à 0.1501 ou 0.1531. Consultez le graphique du cours de HSPTR en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Horizon Space Acquisition II Corp. ?

Le cours le plus élevé de Horizon Space Acquisition II Corp. l'année dernière était 0.3278. Au cours de 0.1180 - 0.3278, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 0.1540 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Horizon Space Acquisition II Corp. sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Horizon Space Acquisition II Corp. ?

Le cours le plus bas de Horizon Space Acquisition II Corp. (HSPTR) sur l'année a été 0.1180. Sa comparaison avec 0.1501 et 0.1180 - 0.3278 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de HSPTR sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action HSPTR a-t-elle été divisée ?

Horizon Space Acquisition II Corp. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 0.1540 et -6.19% après les opérations sur titres.

Range quotidien
0.1501 0.1892
Range Annuel
0.1180 0.3278
Clôture Précédente
0.1540
Ouverture
0.1892
Bid
0.1501
Ask
0.1531
Plus Bas
0.1501
Plus Haut
0.1892
Volume
2
Changement quotidien
-2.53%
Changement Mensuel
0.07%
Changement à 6 Mois
-42.78%
Changement Annuel
-6.19%
30 septembre, mardi
10:00
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 ans/a
Act
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m
Act
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
Baromètre des entreprises MNI Chicago
Act
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offres d’emploi JOLTS
Act
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indice CB de confiance des consommateurs
Act
Fcst
100.7
Prev
97.4