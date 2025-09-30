クォートセクション
HSPTR: Horizon Space Acquisition II Corp.

0.1501 USD 0.0039 (2.53%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

HSPTRの今日の為替レートは、-2.53%変化しました。日中、通貨は1あたり0.1501の安値と0.1892の高値で取引されました。

Horizon Space Acquisition II Corp.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

HSPTR株の現在の価格は？

Horizon Space Acquisition II Corp.の株価は本日0.1501です。-2.53%内で取引され、前日の終値は0.1540、取引量は2に達しました。HSPTRのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Horizon Space Acquisition II Corp.の株は配当を出しますか？

Horizon Space Acquisition II Corp.の現在の価格は0.1501です。配当方針は会社によりますが、投資家は-6.19%やUSDにも注目します。HSPTRの動きはライブチャートで確認できます。

HSPTR株を買う方法は？

Horizon Space Acquisition II Corp.の株は現在0.1501で購入可能です。注文は通常0.1501または0.1531付近で行われ、2や-20.67%が市場の動きを示します。HSPTRの最新情報はライブチャートで確認できます。

HSPTR株に投資する方法は？

Horizon Space Acquisition II Corp.への投資では、年間の値幅0.1180 - 0.3278と現在の0.1501を考慮します。注文は多くの場合0.1501や0.1531で行われる前に、0.07%や-42.78%と比較されます。HSPTRの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Horizon Space Acquisition II Corp.の株の最高値は？

Horizon Space Acquisition II Corp.の過去1年の最高値は0.3278でした。0.1180 - 0.3278内で株価は大きく変動し、0.1540と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Horizon Space Acquisition II Corp.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Horizon Space Acquisition II Corp.の株の最低値は？

Horizon Space Acquisition II Corp.(HSPTR)の年間最安値は0.1180でした。現在の0.1501や0.1180 - 0.3278と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。HSPTRの動きはライブチャートで確認できます。

HSPTRの株式分割はいつ行われましたか？

Horizon Space Acquisition II Corp.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、0.1540、-6.19%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
0.1501 0.1892
1年のレンジ
0.1180 0.3278
以前の終値
0.1540
始値
0.1892
買値
0.1501
買値
0.1531
安値
0.1501
高値
0.1892
出来高
2
1日の変化
-2.53%
1ヶ月の変化
0.07%
6ヶ月の変化
-42.78%
1年の変化
-6.19%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
期待
100.7
97.4