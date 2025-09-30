- 概要
HSPTR: Horizon Space Acquisition II Corp.
HSPTRの今日の為替レートは、-2.53%変化しました。日中、通貨は1あたり0.1501の安値と0.1892の高値で取引されました。
Horizon Space Acquisition II Corp.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
HSPTR株の現在の価格は？
Horizon Space Acquisition II Corp.の株価は本日0.1501です。-2.53%内で取引され、前日の終値は0.1540、取引量は2に達しました。HSPTRのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Horizon Space Acquisition II Corp.の株は配当を出しますか？
Horizon Space Acquisition II Corp.の現在の価格は0.1501です。配当方針は会社によりますが、投資家は-6.19%やUSDにも注目します。HSPTRの動きはライブチャートで確認できます。
HSPTR株を買う方法は？
Horizon Space Acquisition II Corp.の株は現在0.1501で購入可能です。注文は通常0.1501または0.1531付近で行われ、2や-20.67%が市場の動きを示します。HSPTRの最新情報はライブチャートで確認できます。
HSPTR株に投資する方法は？
Horizon Space Acquisition II Corp.への投資では、年間の値幅0.1180 - 0.3278と現在の0.1501を考慮します。注文は多くの場合0.1501や0.1531で行われる前に、0.07%や-42.78%と比較されます。HSPTRの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Horizon Space Acquisition II Corp.の株の最高値は？
Horizon Space Acquisition II Corp.の過去1年の最高値は0.3278でした。0.1180 - 0.3278内で株価は大きく変動し、0.1540と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Horizon Space Acquisition II Corp.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Horizon Space Acquisition II Corp.の株の最低値は？
Horizon Space Acquisition II Corp.(HSPTR)の年間最安値は0.1180でした。現在の0.1501や0.1180 - 0.3278と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。HSPTRの動きはライブチャートで確認できます。
HSPTRの株式分割はいつ行われましたか？
Horizon Space Acquisition II Corp.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、0.1540、-6.19%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 0.1540
- 始値
- 0.1892
- 買値
- 0.1501
- 買値
- 0.1531
- 安値
- 0.1501
- 高値
- 0.1892
- 出来高
- 2
- 1日の変化
- -2.53%
- 1ヶ月の変化
- 0.07%
- 6ヶ月の変化
- -42.78%
- 1年の変化
- -6.19%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
-
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
-
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.4