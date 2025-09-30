CotaçõesSeções
HLLY-WT
HLLY-WT: Holley Inc Warrants

0.1092 USD 0.0033 (2.93%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do HLLY-WT para hoje mudou para -2.93%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.0981 e o mais alto foi 0.1122.

Veja a dinâmica do par de moedas Holley Inc Warrants. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de HLLY-WT hoje?

Hoje Holley Inc Warrants (HLLY-WT) está avaliado em 0.1092. O instrumento é negociado dentro de -2.93%, o fechamento de ontem foi 0.1125, e o volume de negociação atingiu 5. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de HLLY-WT em tempo real.

As ações de Holley Inc Warrants pagam dividendos?

Atualmente Holley Inc Warrants está avaliado em 0.1092. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 98.55% e USD. Monitore os movimentos de HLLY-WT no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de HLLY-WT?

Você pode comprar ações de Holley Inc Warrants (HLLY-WT) pelo preço atual 0.1092. Ordens geralmente são executadas perto de 0.1092 ou 0.1122, enquanto 5 e -2.67% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de HLLY-WT no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de HLLY-WT?

Investir em Holley Inc Warrants envolve considerar a faixa anual 0.0300 - 0.2250 e o preço atual 0.1092. Muitos comparam 5.51% e 105.65% antes de enviar ordens em 0.1092 ou 0.1122. Estude as mudanças diárias de preço de HLLY-WT no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Holley Inc.?

O maior preço de Holley Inc. (HLLY-WT) no último ano foi 0.2250. As ações oscilaram bastante dentro de 0.0300 - 0.2250, e a comparação com 0.1125 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Holley Inc Warrants no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Holley Inc.?

O menor preço de Holley Inc. (HLLY-WT) no ano foi 0.0300. A comparação com o preço atual 0.1092 e 0.0300 - 0.2250 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de HLLY-WT em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de HLLY-WT?

No passado Holley Inc Warrants passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 0.1125 e 98.55% após os eventos corporativos.

Faixa diária
0.0981 0.1122
Faixa anual
0.0300 0.2250
Fechamento anterior
0.1125
Open
0.1122
Bid
0.1092
Ask
0.1122
Low
0.0981
High
0.1122
Volume
5
Mudança diária
-2.93%
Mudança mensal
5.51%
Mudança de 6 meses
105.65%
Mudança anual
98.55%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4