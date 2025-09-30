- Visão do mercado
HLLY-WT: Holley Inc Warrants
A taxa do HLLY-WT para hoje mudou para -2.93%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.0981 e o mais alto foi 0.1122.
Veja a dinâmica do par de moedas Holley Inc Warrants. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de HLLY-WT hoje?
Hoje Holley Inc Warrants (HLLY-WT) está avaliado em 0.1092. O instrumento é negociado dentro de -2.93%, o fechamento de ontem foi 0.1125, e o volume de negociação atingiu 5. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de HLLY-WT em tempo real.
As ações de Holley Inc Warrants pagam dividendos?
Atualmente Holley Inc Warrants está avaliado em 0.1092. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 98.55% e USD. Monitore os movimentos de HLLY-WT no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de HLLY-WT?
Você pode comprar ações de Holley Inc Warrants (HLLY-WT) pelo preço atual 0.1092. Ordens geralmente são executadas perto de 0.1092 ou 0.1122, enquanto 5 e -2.67% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de HLLY-WT no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de HLLY-WT?
Investir em Holley Inc Warrants envolve considerar a faixa anual 0.0300 - 0.2250 e o preço atual 0.1092. Muitos comparam 5.51% e 105.65% antes de enviar ordens em 0.1092 ou 0.1122. Estude as mudanças diárias de preço de HLLY-WT no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Holley Inc.?
O maior preço de Holley Inc. (HLLY-WT) no último ano foi 0.2250. As ações oscilaram bastante dentro de 0.0300 - 0.2250, e a comparação com 0.1125 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Holley Inc Warrants no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Holley Inc.?
O menor preço de Holley Inc. (HLLY-WT) no ano foi 0.0300. A comparação com o preço atual 0.1092 e 0.0300 - 0.2250 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de HLLY-WT em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de HLLY-WT?
No passado Holley Inc Warrants passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 0.1125 e 98.55% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 0.1125
- Open
- 0.1122
- Bid
- 0.1092
- Ask
- 0.1122
- Low
- 0.0981
- High
- 0.1122
- Volume
- 5
- Mudança diária
- -2.93%
- Mudança mensal
- 5.51%
- Mudança de 6 meses
- 105.65%
- Mudança anual
- 98.55%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4