HLLY-WT: Holley Inc Warrants

0.1092 USD 0.0033 (2.93%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio HLLY-WT ha avuto una variazione del -2.93% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0981 e ad un massimo di 0.1122.

Segui le dinamiche di Holley Inc Warrants. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni HLLY-WT oggi?

Oggi le azioni Holley Inc Warrants sono prezzate a 0.1092. Viene scambiato all'interno di -2.93%, la chiusura di ieri è stata 0.1125 e il volume degli scambi ha raggiunto 5. Il grafico dei prezzi in tempo reale di HLLY-WT mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Holley Inc Warrants pagano dividendi?

Holley Inc Warrants è attualmente valutato a 0.1092. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 98.55% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di HLLY-WT.

Come acquistare azioni HLLY-WT?

Puoi acquistare azioni Holley Inc Warrants al prezzo attuale di 0.1092. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 0.1092 o 0.1122, mentre 5 e -2.67% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di HLLY-WT sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni HLLY-WT?

Investire in Holley Inc Warrants implica considerare l'intervallo annuale 0.0300 - 0.2250 e il prezzo attuale 0.1092. Molti confrontano 5.51% e 105.65% prima di effettuare ordini su 0.1092 o 0.1122. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di HLLY-WT con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Holley Inc.?

Il prezzo massimo di Holley Inc. nell'ultimo anno è stato 0.2250. All'interno di 0.0300 - 0.2250, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 0.1125 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Holley Inc Warrants utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Holley Inc.?

Il prezzo più basso di Holley Inc. (HLLY-WT) nel corso dell'anno è stato 0.0300. Confrontandolo con gli attuali 0.1092 e 0.0300 - 0.2250 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda HLLY-WT muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di HLLY-WT?

Holley Inc Warrants ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 0.1125 e 98.55%.

Intervallo Giornaliero
0.0981 0.1122
Intervallo Annuale
0.0300 0.2250
Chiusura Precedente
0.1125
Apertura
0.1122
Bid
0.1092
Ask
0.1122
Minimo
0.0981
Massimo
0.1122
Volume
5
Variazione giornaliera
-2.93%
Variazione Mensile
5.51%
Variazione Semestrale
105.65%
Variazione Annuale
98.55%
