- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
HLLY-WT: Holley Inc Warrants
Le taux de change de HLLY-WT a changé de -2.93% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.0981 et à un maximum de 0.1122.
Suivez la dynamique Holley Inc Warrants. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action HLLY-WT aujourd'hui ?
L'action Holley Inc Warrants est cotée à 0.1092 aujourd'hui. Elle se négocie dans -2.93%, a clôturé hier à 0.1125 et son volume d'échange a atteint 5. Le graphique en temps réel du cours de HLLY-WT présente ces mises à jour.
L'action Holley Inc Warrants verse-t-elle des dividendes ?
Holley Inc Warrants est actuellement valorisé à 0.1092. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 98.55% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de HLLY-WT.
Comment acheter des actions HLLY-WT ?
Vous pouvez acheter des actions Holley Inc Warrants au cours actuel de 0.1092. Les ordres sont généralement placés à proximité de 0.1092 ou de 0.1122, le 5 et le -2.67% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de HLLY-WT sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action HLLY-WT ?
Investir dans Holley Inc Warrants implique de prendre en compte la fourchette annuelle 0.0300 - 0.2250 et le prix actuel 0.1092. Beaucoup comparent 5.51% et 105.65% avant de passer des ordres à 0.1092 ou 0.1122. Consultez le graphique du cours de HLLY-WT en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Holley Inc. ?
Le cours le plus élevé de Holley Inc. l'année dernière était 0.2250. Au cours de 0.0300 - 0.2250, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 0.1125 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Holley Inc Warrants sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Holley Inc. ?
Le cours le plus bas de Holley Inc. (HLLY-WT) sur l'année a été 0.0300. Sa comparaison avec 0.1092 et 0.0300 - 0.2250 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de HLLY-WT sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action HLLY-WT a-t-elle été divisée ?
Holley Inc Warrants a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 0.1125 et 98.55% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 0.1125
- Ouverture
- 0.1122
- Bid
- 0.1092
- Ask
- 0.1122
- Plus Bas
- 0.0981
- Plus Haut
- 0.1122
- Volume
- 5
- Changement quotidien
- -2.93%
- Changement Mensuel
- 5.51%
- Changement à 6 Mois
- 105.65%
- Changement Annuel
- 98.55%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4