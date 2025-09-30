- Übersicht
HLLY-WT: Holley Inc Warrants
Der Wechselkurs von HLLY-WT hat sich für heute um -2.93% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0981 bis zu einem Hoch von 0.1122 gehandelt.
Verfolgen Sie die Holley Inc Warrants-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von HLLY-WT heute?
Die Aktie von Holley Inc Warrants (HLLY-WT) notiert heute bei 0.1092. Sie wird innerhalb einer Spanne von -2.93% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 0.1125 und das Handelsvolumen erreichte 5. Das Live-Chart von HLLY-WT zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie HLLY-WT Dividenden?
Holley Inc Warrants wird derzeit mit 0.1092 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 98.55% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von HLLY-WT zu verfolgen.
Wie kaufe ich HLLY-WT-Aktien?
Sie können Aktien von Holley Inc Warrants (HLLY-WT) zum aktuellen Kurs von 0.1092 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 0.1092 oder 0.1122 platziert, während 5 und -2.67% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von HLLY-WT auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in HLLY-WT-Aktien?
Bei einer Investition in Holley Inc Warrants müssen die jährliche Spanne 0.0300 - 0.2250 und der aktuelle Kurs 0.1092 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 5.51% und 105.65%, bevor sie Orders zu 0.1092 oder 0.1122 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von HLLY-WT.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Holley Inc.?
Der höchste Kurs von Holley Inc. (HLLY-WT) im vergangenen Jahr lag bei 0.2250. Innerhalb von 0.0300 - 0.2250 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 0.1125 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Holley Inc Warrants mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Holley Inc.?
Der niedrigste Kurs von Holley Inc. (HLLY-WT) im Laufe des Jahres betrug 0.0300. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 0.1092 und der Spanne 0.0300 - 0.2250 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von HLLY-WT live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von HLLY-WT statt?
Holley Inc Warrants hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 0.1125 und 98.55% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.1125
- Eröffnung
- 0.1122
- Bid
- 0.1092
- Ask
- 0.1122
- Tief
- 0.0981
- Hoch
- 0.1122
- Volumen
- 5
- Tagesänderung
- -2.93%
- Monatsänderung
- 5.51%
- 6-Monatsänderung
- 105.65%
- Jahresänderung
- 98.55%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4