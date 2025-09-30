KurseKategorien
HLLY-WT: Holley Inc Warrants

0.1092 USD 0.0033 (2.93%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von HLLY-WT hat sich für heute um -2.93% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0981 bis zu einem Hoch von 0.1122 gehandelt.

Verfolgen Sie die Holley Inc Warrants-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von HLLY-WT heute?

Die Aktie von Holley Inc Warrants (HLLY-WT) notiert heute bei 0.1092. Sie wird innerhalb einer Spanne von -2.93% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 0.1125 und das Handelsvolumen erreichte 5. Das Live-Chart von HLLY-WT zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie HLLY-WT Dividenden?

Holley Inc Warrants wird derzeit mit 0.1092 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 98.55% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von HLLY-WT zu verfolgen.

Wie kaufe ich HLLY-WT-Aktien?

Sie können Aktien von Holley Inc Warrants (HLLY-WT) zum aktuellen Kurs von 0.1092 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 0.1092 oder 0.1122 platziert, während 5 und -2.67% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von HLLY-WT auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in HLLY-WT-Aktien?

Bei einer Investition in Holley Inc Warrants müssen die jährliche Spanne 0.0300 - 0.2250 und der aktuelle Kurs 0.1092 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 5.51% und 105.65%, bevor sie Orders zu 0.1092 oder 0.1122 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von HLLY-WT.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Holley Inc.?

Der höchste Kurs von Holley Inc. (HLLY-WT) im vergangenen Jahr lag bei 0.2250. Innerhalb von 0.0300 - 0.2250 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 0.1125 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Holley Inc Warrants mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Holley Inc.?

Der niedrigste Kurs von Holley Inc. (HLLY-WT) im Laufe des Jahres betrug 0.0300. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 0.1092 und der Spanne 0.0300 - 0.2250 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von HLLY-WT live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von HLLY-WT statt?

Holley Inc Warrants hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 0.1125 und 98.55% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
0.0981 0.1122
Jahresspanne
0.0300 0.2250
Vorheriger Schlusskurs
0.1125
Eröffnung
0.1122
Bid
0.1092
Ask
0.1122
Tief
0.0981
Hoch
0.1122
Volumen
5
Tagesänderung
-2.93%
Monatsänderung
5.51%
6-Monatsänderung
105.65%
Jahresänderung
98.55%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4