HCTI: Healthcare Triangle Inc
2.61 USD 0.09 (3.57%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do HCTI para hoje mudou para 3.57%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.50 e o mais alto foi 2.69.
Veja a dinâmica do par de moedas Healthcare Triangle Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
2.50 2.69
Faixa anual
0.01 6.00
- Fechamento anterior
- 2.52
- Open
- 2.56
- Bid
- 2.61
- Ask
- 2.91
- Low
- 2.50
- High
- 2.69
- Volume
- 408
- Mudança diária
- 3.57%
- Mudança mensal
- 20.83%
- Mudança de 6 meses
- 741.94%
- Mudança anual
- 455.32%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh