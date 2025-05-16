货币 / HCTI
HCTI: Healthcare Triangle Inc
2.52 USD 0.10 (3.82%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日HCTI汇率已更改-3.82%。当日，交易品种以低点2.51和高点2.66进行交易。
关注Healthcare Triangle Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
2.51 2.66
年范围
0.01 6.00
- 前一天收盘价
- 2.62
- 开盘价
- 2.57
- 卖价
- 2.52
- 买价
- 2.82
- 最低价
- 2.51
- 最高价
- 2.66
- 交易量
- 432
- 日变化
- -3.82%
- 月变化
- 16.67%
- 6个月变化
- 712.90%
- 年变化
- 436.17%
