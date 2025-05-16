Währungen / HCTI
HCTI: Healthcare Triangle Inc
2.46 USD 0.15 (5.75%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HCTI hat sich für heute um -5.75% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.41 bis zu einem Hoch von 2.63 gehandelt.
Verfolgen Sie die Healthcare Triangle Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
2.41 2.63
Jahresspanne
0.01 6.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.61
- Eröffnung
- 2.57
- Bid
- 2.46
- Ask
- 2.76
- Tief
- 2.41
- Hoch
- 2.63
- Volumen
- 418
- Tagesänderung
- -5.75%
- Monatsänderung
- 13.89%
- 6-Monatsänderung
- 693.55%
- Jahresänderung
- 423.40%
