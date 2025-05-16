通貨 / HCTI
HCTI: Healthcare Triangle Inc
2.61 USD 0.09 (3.57%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
HCTIの今日の為替レートは、3.57%変化しました。日中、通貨は1あたり2.50の安値と2.69の高値で取引されました。
Healthcare Triangle Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HCTI News
1日のレンジ
2.50 2.69
1年のレンジ
0.01 6.00
- 以前の終値
- 2.52
- 始値
- 2.56
- 買値
- 2.61
- 買値
- 2.91
- 安値
- 2.50
- 高値
- 2.69
- 出来高
- 408
- 1日の変化
- 3.57%
- 1ヶ月の変化
- 20.83%
- 6ヶ月の変化
- 741.94%
- 1年の変化
- 455.32%
