Валюты / HCTI
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
HCTI: Healthcare Triangle Inc
2.62 USD 0.09 (3.56%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HCTI за сегодня изменился на 3.56%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.40, а максимальная — 2.77.
Следите за динамикой Healthcare Triangle Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости HCTI
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.38%
- Why LendingClub Shares Are Trading Higher By Around 23%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL), AtriCure (NASDAQ:ATRC)
- Healthcare Triangle to implement 1-for-249 reverse stock split
- US Stocks Higher; Charter Communications Shares Plunge After Q2 Results - Carter's (NYSE:CRI), Charter Communications (NASDAQ:CHTR)
- Why Is Penny Stock Healthcare Triangle (HCTI) Up 115%? - TipRanks.com
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.70%
- Why Alphabet Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Eagle Outfitters (NYSE:AEO), Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG)
- Healthcare Triangle secures continued Nasdaq listing after panel review
- Trading in risky penny stocks is booming. Why it could be a sign of trouble ahead for the market.
- Healthcare Triangle to cut annual expenses by up to $1.8 million
- Healthcare Triangle launches AI healthcare subsidiary QuantumNexis
- # Healthcare Triangle acquires Niyama Healthcare and Ezovion Solutions
- Why RH Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - bioAffinity Technologies (NASDAQ:BIAF), Adobe (NASDAQ:ADBE)
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.24%
- Dow Tumbles Over 100 Points; US Producer Prices Edge Higher In May - Healthcare Triangle (NASDAQ:HCTI), Greenlane Hldgs (NASDAQ:GNLN)
- healthcare triangle faces delisting from nasdaq due to low stock price
- Nasdaq Gains Over 1%; Nvidia Posts Strong Revenue - Alzamend Neuro (NASDAQ:ALZN), Brooge Energy (NASDAQ:BROG)
- Why Nvidia Shares Are Trading Higher By Over 5%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - C3.ai (NYSE:AI), Actelis Networks (NASDAQ:ASNS)
- Healthcare Triangle Secures Major Health System Contracts and Expands AI-Powered EHR Services Nationwide
- HCTI stock touches 52-week low at $0.01 amid steep decline
- Dow Tumbles 200 Points; ZIM Integrated Shipping Services Posts Upbeat Earnings - Affimed (NASDAQ:AFMD), Damon (NASDAQ:DMN)
- Why Novavax Shares Are Trading Higher By Around 17%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Affimed (NASDAQ:AFMD), Abpro Hldgs (NASDAQ:ABP)
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.78%
- US Stocks Edge Higher; Consumer Sentiment Falls In May - Healthcare Triangle (NASDAQ:HCTI), Affimed (NASDAQ:AFMD)
Дневной диапазон
2.40 2.77
Годовой диапазон
0.01 6.00
- Предыдущее закрытие
- 2.53
- Open
- 2.60
- Bid
- 2.62
- Ask
- 2.92
- Low
- 2.40
- High
- 2.77
- Объем
- 998
- Дневное изменение
- 3.56%
- Месячное изменение
- 21.30%
- 6-месячное изменение
- 745.16%
- Годовое изменение
- 457.45%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.