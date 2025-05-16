Valute / HCTI
HCTI: Healthcare Triangle Inc
2.62 USD 0.01 (0.38%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio HCTI ha avuto una variazione del 0.38% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.41 e ad un massimo di 2.63.
Segui le dinamiche di Healthcare Triangle Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
HCTI News
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.38%
- Why LendingClub Shares Are Trading Higher By Around 23%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL), AtriCure (NASDAQ:ATRC)
- Healthcare Triangle to implement 1-for-249 reverse stock split
- US Stocks Higher; Charter Communications Shares Plunge After Q2 Results - Carter's (NYSE:CRI), Charter Communications (NASDAQ:CHTR)
- Why Is Penny Stock Healthcare Triangle (HCTI) Up 115%? - TipRanks.com
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.70%
- Why Alphabet Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Eagle Outfitters (NYSE:AEO), Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG)
- Healthcare Triangle secures continued Nasdaq listing after panel review
- Trading in risky penny stocks is booming. Why it could be a sign of trouble ahead for the market.
- Healthcare Triangle to cut annual expenses by up to $1.8 million
- Healthcare Triangle launches AI healthcare subsidiary QuantumNexis
- # Healthcare Triangle acquires Niyama Healthcare and Ezovion Solutions
- Why RH Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - bioAffinity Technologies (NASDAQ:BIAF), Adobe (NASDAQ:ADBE)
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.24%
- Dow Tumbles Over 100 Points; US Producer Prices Edge Higher In May - Healthcare Triangle (NASDAQ:HCTI), Greenlane Hldgs (NASDAQ:GNLN)
- healthcare triangle faces delisting from nasdaq due to low stock price
- Nasdaq Gains Over 1%; Nvidia Posts Strong Revenue - Alzamend Neuro (NASDAQ:ALZN), Brooge Energy (NASDAQ:BROG)
- Why Nvidia Shares Are Trading Higher By Over 5%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - C3.ai (NYSE:AI), Actelis Networks (NASDAQ:ASNS)
- Healthcare Triangle Secures Major Health System Contracts and Expands AI-Powered EHR Services Nationwide
- HCTI stock touches 52-week low at $0.01 amid steep decline
- Dow Tumbles 200 Points; ZIM Integrated Shipping Services Posts Upbeat Earnings - Affimed (NASDAQ:AFMD), Damon (NASDAQ:DMN)
- Why Novavax Shares Are Trading Higher By Around 17%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Affimed (NASDAQ:AFMD), Abpro Hldgs (NASDAQ:ABP)
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.78%
- US Stocks Edge Higher; Consumer Sentiment Falls In May - Healthcare Triangle (NASDAQ:HCTI), Affimed (NASDAQ:AFMD)
Intervallo Giornaliero
2.41 2.63
Intervallo Annuale
0.01 6.00
- Chiusura Precedente
- 2.61
- Apertura
- 2.57
- Bid
- 2.62
- Ask
- 2.92
- Minimo
- 2.41
- Massimo
- 2.63
- Volume
- 637
- Variazione giornaliera
- 0.38%
- Variazione Mensile
- 21.30%
- Variazione Semestrale
- 745.16%
- Variazione Annuale
- 457.45%
21 settembre, domenica