HBANM: Huntington Bancshares Incorporated - Depositary Shares each rep
24.02 USD 0.14 (0.59%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do HBANM para hoje mudou para 0.59%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 23.84 e o mais alto foi 24.04.
Veja a dinâmica do par de moedas Huntington Bancshares Incorporated - Depositary Shares each rep. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
HBANM Notícias
- Huntington Bancshares Incorporated (HBAN) Presents at Barclays 23rd Annual Global Financial Services Conference - Slideshow (NASDAQ:HBAN)
- Fidelity Equity-Income Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:FEIKX)
- Huntington Bancshares Incorporated (HBAN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Huntington Bancshares Incorporated (HBAN) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- John Hancock Regional Bank Fund Q4 2024 Commentary (Mutual Fund:FRBAX)
Faixa diária
23.84 24.04
Faixa anual
21.38 25.39
- Fechamento anterior
- 23.88
- Open
- 23.93
- Bid
- 24.02
- Ask
- 24.32
- Low
- 23.84
- High
- 24.04
- Volume
- 27
- Mudança diária
- 0.59%
- Mudança mensal
- 6.57%
- Mudança de 6 meses
- 4.98%
- Mudança anual
- 1.14%
