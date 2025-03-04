Währungen / HBANM
HBANM: Huntington Bancshares Incorporated - Depositary Shares each rep
23.81 USD 0.21 (0.87%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HBANM hat sich für heute um -0.87% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.81 bis zu einem Hoch von 24.02 gehandelt.
Verfolgen Sie die Huntington Bancshares Incorporated - Depositary Shares each rep-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
HBANM News
- Huntington Bancshares Incorporated (HBAN) Presents at Barclays 23rd Annual Global Financial Services Conference - Slideshow (NASDAQ:HBAN)
- Fidelity Equity-Income Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:FEIKX)
- Huntington Bancshares Incorporated (HBAN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Huntington Bancshares Incorporated (HBAN) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- John Hancock Regional Bank Fund Q4 2024 Commentary (Mutual Fund:FRBAX)
Tagesspanne
23.81 24.02
Jahresspanne
21.38 25.39
- Vorheriger Schlusskurs
- 24.02
- Eröffnung
- 24.02
- Bid
- 23.81
- Ask
- 24.11
- Tief
- 23.81
- Hoch
- 24.02
- Volumen
- 12
- Tagesänderung
- -0.87%
- Monatsänderung
- 5.63%
- 6-Monatsänderung
- 4.06%
- Jahresänderung
- 0.25%
