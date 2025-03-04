通貨 / HBANM
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
HBANM: Huntington Bancshares Incorporated - Depositary Shares each rep
23.81 USD 0.21 (0.87%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
HBANMの今日の為替レートは、-0.87%変化しました。日中、通貨は1あたり23.81の安値と24.02の高値で取引されました。
Huntington Bancshares Incorporated - Depositary Shares each repダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HBANM News
- Huntington Bancshares Incorporated (HBAN) Presents at Barclays 23rd Annual Global Financial Services Conference - Slideshow (NASDAQ:HBAN)
- Fidelity Equity-Income Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:FEIKX)
- Huntington Bancshares Incorporated (HBAN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Huntington Bancshares Incorporated (HBAN) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- John Hancock Regional Bank Fund Q4 2024 Commentary (Mutual Fund:FRBAX)
1日のレンジ
23.81 24.02
1年のレンジ
21.38 25.39
- 以前の終値
- 24.02
- 始値
- 24.02
- 買値
- 23.81
- 買値
- 24.11
- 安値
- 23.81
- 高値
- 24.02
- 出来高
- 12
- 1日の変化
- -0.87%
- 1ヶ月の変化
- 5.63%
- 6ヶ月の変化
- 4.06%
- 1年の変化
- 0.25%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K