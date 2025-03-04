Valute / HBANM
HBANM: Huntington Bancshares Incorporated - Depositary Shares each rep
23.93 USD 0.12 (0.50%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio HBANM ha avuto una variazione del 0.50% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 23.85 e ad un massimo di 24.00.
Segui le dinamiche di Huntington Bancshares Incorporated - Depositary Shares each rep. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
HBANM News
Intervallo Giornaliero
23.85 24.00
Intervallo Annuale
21.38 25.39
- Chiusura Precedente
- 23.81
- Apertura
- 23.94
- Bid
- 23.93
- Ask
- 24.23
- Minimo
- 23.85
- Massimo
- 24.00
- Volume
- 6
- Variazione giornaliera
- 0.50%
- Variazione Mensile
- 6.17%
- Variazione Semestrale
- 4.59%
- Variazione Annuale
- 0.76%
20 settembre, sabato