HBANM: Huntington Bancshares Incorporated - Depositary Shares each rep

23.93 USD 0.12 (0.50%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio HBANM ha avuto una variazione del 0.50% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 23.85 e ad un massimo di 24.00.

Segui le dinamiche di Huntington Bancshares Incorporated - Depositary Shares each rep. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
23.85 24.00
Intervallo Annuale
21.38 25.39
Chiusura Precedente
23.81
Apertura
23.94
Bid
23.93
Ask
24.23
Minimo
23.85
Massimo
24.00
Volume
6
Variazione giornaliera
0.50%
Variazione Mensile
6.17%
Variazione Semestrale
4.59%
Variazione Annuale
0.76%
