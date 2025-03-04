Валюты / HBANM
HBANM: Huntington Bancshares Incorporated - Depositary Shares each rep
23.88 USD 0.18 (0.76%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HBANM за сегодня изменился на 0.76%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.63, а максимальная — 23.88.
Следите за динамикой Huntington Bancshares Incorporated - Depositary Shares each rep. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
23.63 23.88
Годовой диапазон
21.38 25.39
- Предыдущее закрытие
- 23.70
- Open
- 23.70
- Bid
- 23.88
- Ask
- 24.18
- Low
- 23.63
- High
- 23.88
- Объем
- 48
- Дневное изменение
- 0.76%
- Месячное изменение
- 5.94%
- 6-месячное изменение
- 4.37%
- Годовое изменение
- 0.55%
