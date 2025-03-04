Divisas / HBANM
HBANM: Huntington Bancshares Incorporated - Depositary Shares each rep
24.02 USD 0.14 (0.59%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de HBANM de hoy ha cambiado un 0.59%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 23.84, mientras que el máximo ha alcanzado 24.04.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Huntington Bancshares Incorporated - Depositary Shares each rep. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
HBANM News
Rango diario
23.84 24.04
Rango anual
21.38 25.39
- Cierres anteriores
- 23.88
- Open
- 23.93
- Bid
- 24.02
- Ask
- 24.32
- Low
- 23.84
- High
- 24.04
- Volumen
- 27
- Cambio diario
- 0.59%
- Cambio mensual
- 6.57%
- Cambio a 6 meses
- 4.98%
- Cambio anual
- 1.14%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B