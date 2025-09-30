- Visão do mercado
GS-PC: Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Share repstg 1/1000th
A taxa do GS-PC para hoje mudou para -0.62%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 20.90 e o mais alto foi 21.15.
Veja a dinâmica do par de moedas Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Share repstg 1/1000th . As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de GS-PC hoje?
Hoje Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Share repstg 1/1000th (GS-PC) está avaliado em 20.96. O instrumento é negociado dentro de -0.62%, o fechamento de ontem foi 21.09, e o volume de negociação atingiu 57. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de GS-PC em tempo real.
As ações de Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Share repstg 1/1000th pagam dividendos?
Atualmente Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Share repstg 1/1000th está avaliado em 20.96. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -4.90% e USD. Monitore os movimentos de GS-PC no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de GS-PC?
Você pode comprar ações de Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Share repstg 1/1000th (GS-PC) pelo preço atual 20.96. Ordens geralmente são executadas perto de 20.96 ou 21.26, enquanto 57 e -0.76% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de GS-PC no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de GS-PC?
Investir em Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Share repstg 1/1000th envolve considerar a faixa anual 20.90 - 22.15 e o preço atual 20.96. Muitos comparam -1.92% e -4.90% antes de enviar ordens em 20.96 ou 21.26. Estude as mudanças diárias de preço de GS-PC no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações GOLDMAN SACHS GROUP INC?
O maior preço de GOLDMAN SACHS GROUP INC (GS-PC) no último ano foi 22.15. As ações oscilaram bastante dentro de 20.90 - 22.15, e a comparação com 21.09 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Share repstg 1/1000th no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações GOLDMAN SACHS GROUP INC?
O menor preço de GOLDMAN SACHS GROUP INC (GS-PC) no ano foi 20.90. A comparação com o preço atual 20.96 e 20.90 - 22.15 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de GS-PC em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de GS-PC?
No passado Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Share repstg 1/1000th passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 21.09 e -4.90% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 21.09
- Open
- 21.12
- Bid
- 20.96
- Ask
- 21.26
- Low
- 20.90
- High
- 21.15
- Volume
- 57
- Mudança diária
- -0.62%
- Mudança mensal
- -1.92%
- Mudança de 6 meses
- -4.90%
- Mudança anual
- -4.90%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4