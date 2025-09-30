CotaçõesSeções
Moedas / GS-PC
Voltar para Ações

GS-PC: Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Share repstg 1/1000th

20.96 USD 0.13 (0.62%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do GS-PC para hoje mudou para -0.62%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 20.90 e o mais alto foi 21.15.

Veja a dinâmica do par de moedas Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Share repstg 1/1000th . As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de GS-PC hoje?

Hoje Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Share repstg 1/1000th (GS-PC) está avaliado em 20.96. O instrumento é negociado dentro de -0.62%, o fechamento de ontem foi 21.09, e o volume de negociação atingiu 57. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de GS-PC em tempo real.

As ações de Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Share repstg 1/1000th pagam dividendos?

Atualmente Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Share repstg 1/1000th está avaliado em 20.96. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -4.90% e USD. Monitore os movimentos de GS-PC no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de GS-PC?

Você pode comprar ações de Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Share repstg 1/1000th (GS-PC) pelo preço atual 20.96. Ordens geralmente são executadas perto de 20.96 ou 21.26, enquanto 57 e -0.76% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de GS-PC no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de GS-PC?

Investir em Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Share repstg 1/1000th envolve considerar a faixa anual 20.90 - 22.15 e o preço atual 20.96. Muitos comparam -1.92% e -4.90% antes de enviar ordens em 20.96 ou 21.26. Estude as mudanças diárias de preço de GS-PC no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações GOLDMAN SACHS GROUP INC?

O maior preço de GOLDMAN SACHS GROUP INC (GS-PC) no último ano foi 22.15. As ações oscilaram bastante dentro de 20.90 - 22.15, e a comparação com 21.09 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Share repstg 1/1000th no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações GOLDMAN SACHS GROUP INC?

O menor preço de GOLDMAN SACHS GROUP INC (GS-PC) no ano foi 20.90. A comparação com o preço atual 20.96 e 20.90 - 22.15 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de GS-PC em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de GS-PC?

No passado Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Share repstg 1/1000th passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 21.09 e -4.90% após os eventos corporativos.

Faixa diária
20.90 21.15
Faixa anual
20.90 22.15
Fechamento anterior
21.09
Open
21.12
Bid
20.96
Ask
21.26
Low
20.90
High
21.15
Volume
57
Mudança diária
-0.62%
Mudança mensal
-1.92%
Mudança de 6 meses
-4.90%
Mudança anual
-4.90%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4