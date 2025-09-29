GS-PC: Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Share repstg 1/1000th
今日GS-PC汇率已更改-0.62%。当日，交易品种以低点20.90和高点21.15进行交易。
关注Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Share repstg 1/1000th 动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
GS-PC股票今天的价格是多少？
Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Share repstg 1/1000th 股票今天的定价为20.96。它在-0.62%范围内交易，昨天的收盘价为21.09，交易量达到57。GS-PC的实时价格图表显示了这些更新。
Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Share repstg 1/1000th 股票是否支付股息？
Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Share repstg 1/1000th 目前的价值为20.96。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-4.90%和USD。实时查看图表以跟踪GS-PC走势。
如何购买GS-PC股票？
您可以以20.96的当前价格购买Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Share repstg 1/1000th 股票。订单通常设置在20.96或21.26附近，而57和-0.76%显示市场活动。立即关注GS-PC的实时图表更新。
如何投资GS-PC股票？
投资Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Share repstg 1/1000th 需要考虑年度范围20.90 - 22.15和当前价格20.96。许多人在以20.96或21.26下订单之前，会比较-1.92%和。实时查看GS-PC价格图表，了解每日变化。
GOLDMAN SACHS GROUP INC股票的最高价格是多少？
在过去一年中，GOLDMAN SACHS GROUP INC的最高价格是22.15。在20.90 - 22.15内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Share repstg 1/1000th 的绩效。
GOLDMAN SACHS GROUP INC股票的最低价格是多少？
GOLDMAN SACHS GROUP INC（GS-PC）的最低价格为20.90。将其与当前的20.96和20.90 - 22.15进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GS-PC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GS-PC股票是什么时候拆分的？
Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Share repstg 1/1000th 历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.09和-4.90%中可见。
- 前一天收盘价
- 21.09
- 开盘价
- 21.12
- 卖价
- 20.96
- 买价
- 21.26
- 最低价
- 20.90
- 最高价
- 21.15
- 交易量
- 57
- 日变化
- -0.62%
- 月变化
- -1.92%
- 6个月变化
- -4.90%
- 年变化
- -4.90%
