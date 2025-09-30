- Übersicht
GS-PC: Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Share repstg 1/1000th
Der Wechselkurs von GS-PC hat sich für heute um -0.62% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.90 bis zu einem Hoch von 21.15 gehandelt.
Verfolgen Sie die Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Share repstg 1/1000th -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von GS-PC heute?
Die Aktie von Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Share repstg 1/1000th (GS-PC) notiert heute bei 20.96. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.62% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 21.09 und das Handelsvolumen erreichte 57. Das Live-Chart von GS-PC zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie GS-PC Dividenden?
Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Share repstg 1/1000th wird derzeit mit 20.96 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -4.90% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von GS-PC zu verfolgen.
Wie kaufe ich GS-PC-Aktien?
Sie können Aktien von Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Share repstg 1/1000th (GS-PC) zum aktuellen Kurs von 20.96 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 20.96 oder 21.26 platziert, während 57 und -0.76% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von GS-PC auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in GS-PC-Aktien?
Bei einer Investition in Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Share repstg 1/1000th müssen die jährliche Spanne 20.90 - 22.15 und der aktuelle Kurs 20.96 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -1.92% und -4.90%, bevor sie Orders zu 20.96 oder 21.26 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von GS-PC.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von GOLDMAN SACHS GROUP INC?
Der höchste Kurs von GOLDMAN SACHS GROUP INC (GS-PC) im vergangenen Jahr lag bei 22.15. Innerhalb von 20.90 - 22.15 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 21.09 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Share repstg 1/1000th mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von GOLDMAN SACHS GROUP INC?
Der niedrigste Kurs von GOLDMAN SACHS GROUP INC (GS-PC) im Laufe des Jahres betrug 20.90. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 20.96 und der Spanne 20.90 - 22.15 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von GS-PC live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von GS-PC statt?
Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Share repstg 1/1000th hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 21.09 und -4.90% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 21.09
- Eröffnung
- 21.12
- Bid
- 20.96
- Ask
- 21.26
- Tief
- 20.90
- Hoch
- 21.15
- Volumen
- 57
- Tagesänderung
- -0.62%
- Monatsänderung
- -1.92%
- 6-Monatsänderung
- -4.90%
- Jahresänderung
- -4.90%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4