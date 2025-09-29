- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
GS-PC: Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Share repstg 1/1000th
GS-PCの今日の為替レートは、-0.62%変化しました。日中、通貨は1あたり20.90の安値と21.15の高値で取引されました。
Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Share repstg 1/1000th ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
GS-PC株の現在の価格は？
Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Share repstg 1/1000th の株価は本日20.96です。-0.62%内で取引され、前日の終値は21.09、取引量は57に達しました。GS-PCのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Share repstg 1/1000th の株は配当を出しますか？
Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Share repstg 1/1000th の現在の価格は20.96です。配当方針は会社によりますが、投資家は-4.90%やUSDにも注目します。GS-PCの動きはライブチャートで確認できます。
GS-PC株を買う方法は？
Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Share repstg 1/1000th の株は現在20.96で購入可能です。注文は通常20.96または21.26付近で行われ、57や-0.76%が市場の動きを示します。GS-PCの最新情報はライブチャートで確認できます。
GS-PC株に投資する方法は？
Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Share repstg 1/1000th への投資では、年間の値幅20.90 - 22.15と現在の20.96を考慮します。注文は多くの場合20.96や21.26で行われる前に、-1.92%や-4.90%と比較されます。GS-PCの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
GOLDMAN SACHS GROUP INCの株の最高値は？
GOLDMAN SACHS GROUP INCの過去1年の最高値は22.15でした。20.90 - 22.15内で株価は大きく変動し、21.09と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Share repstg 1/1000th のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
GOLDMAN SACHS GROUP INCの株の最低値は？
GOLDMAN SACHS GROUP INC(GS-PC)の年間最安値は20.90でした。現在の20.96や20.90 - 22.15と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。GS-PCの動きはライブチャートで確認できます。
GS-PCの株式分割はいつ行われましたか？
Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Share repstg 1/1000th は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、21.09、-4.90%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 21.09
- 始値
- 21.12
- 買値
- 20.96
- 買値
- 21.26
- 安値
- 20.90
- 高値
- 21.15
- 出来高
- 57
- 1日の変化
- -0.62%
- 1ヶ月の変化
- -1.92%
- 6ヶ月の変化
- -4.90%
- 1年の変化
- -4.90%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前