GS-PC: Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Share repstg 1/1000th
Il tasso di cambio GS-PC ha avuto una variazione del -0.62% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 20.90 e ad un massimo di 21.15.
Segui le dinamiche di Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Share repstg 1/1000th . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni GS-PC oggi?
Oggi le azioni Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Share repstg 1/1000th sono prezzate a 20.96. Viene scambiato all'interno di -0.62%, la chiusura di ieri è stata 21.09 e il volume degli scambi ha raggiunto 57. Il grafico dei prezzi in tempo reale di GS-PC mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Share repstg 1/1000th pagano dividendi?
Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Share repstg 1/1000th è attualmente valutato a 20.96. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -4.90% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di GS-PC.
Come acquistare azioni GS-PC?
Puoi acquistare azioni Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Share repstg 1/1000th al prezzo attuale di 20.96. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 20.96 o 21.26, mentre 57 e -0.76% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di GS-PC sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni GS-PC?
Investire in Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Share repstg 1/1000th implica considerare l'intervallo annuale 20.90 - 22.15 e il prezzo attuale 20.96. Molti confrontano -1.92% e -4.90% prima di effettuare ordini su 20.96 o 21.26. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di GS-PC con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni GOLDMAN SACHS GROUP INC?
Il prezzo massimo di GOLDMAN SACHS GROUP INC nell'ultimo anno è stato 22.15. All'interno di 20.90 - 22.15, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 21.09 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Share repstg 1/1000th utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni GOLDMAN SACHS GROUP INC?
Il prezzo più basso di GOLDMAN SACHS GROUP INC (GS-PC) nel corso dell'anno è stato 20.90. Confrontandolo con gli attuali 20.96 e 20.90 - 22.15 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda GS-PC muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di GS-PC?
Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Share repstg 1/1000th ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 21.09 e -4.90%.
- Chiusura Precedente
- 21.09
- Apertura
- 21.12
- Bid
- 20.96
- Ask
- 21.26
- Minimo
- 20.90
- Massimo
- 21.15
- Volume
- 57
- Variazione giornaliera
- -0.62%
- Variazione Mensile
- -1.92%
- Variazione Semestrale
- -4.90%
- Variazione Annuale
- -4.90%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4