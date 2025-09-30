QuotazioniSezioni
GS-PC: Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Share repstg 1/1000th

20.96 USD 0.13 (0.62%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio GS-PC ha avuto una variazione del -0.62% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 20.90 e ad un massimo di 21.15.

Segui le dinamiche di Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Share repstg 1/1000th . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni GS-PC oggi?

Oggi le azioni Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Share repstg 1/1000th sono prezzate a 20.96. Viene scambiato all'interno di -0.62%, la chiusura di ieri è stata 21.09 e il volume degli scambi ha raggiunto 57. Il grafico dei prezzi in tempo reale di GS-PC mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Share repstg 1/1000th pagano dividendi?

Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Share repstg 1/1000th è attualmente valutato a 20.96. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -4.90% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di GS-PC.

Come acquistare azioni GS-PC?

Puoi acquistare azioni Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Share repstg 1/1000th al prezzo attuale di 20.96. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 20.96 o 21.26, mentre 57 e -0.76% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di GS-PC sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni GS-PC?

Investire in Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Share repstg 1/1000th implica considerare l'intervallo annuale 20.90 - 22.15 e il prezzo attuale 20.96. Molti confrontano -1.92% e -4.90% prima di effettuare ordini su 20.96 o 21.26. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di GS-PC con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni GOLDMAN SACHS GROUP INC?

Il prezzo massimo di GOLDMAN SACHS GROUP INC nell'ultimo anno è stato 22.15. All'interno di 20.90 - 22.15, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 21.09 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Share repstg 1/1000th utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni GOLDMAN SACHS GROUP INC?

Il prezzo più basso di GOLDMAN SACHS GROUP INC (GS-PC) nel corso dell'anno è stato 20.90. Confrontandolo con gli attuali 20.96 e 20.90 - 22.15 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda GS-PC muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di GS-PC?

Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Share repstg 1/1000th ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 21.09 e -4.90%.

Intervallo Giornaliero
20.90 21.15
Intervallo Annuale
20.90 22.15
Chiusura Precedente
21.09
Apertura
21.12
Bid
20.96
Ask
21.26
Minimo
20.90
Massimo
21.15
Volume
57
Variazione giornaliera
-0.62%
Variazione Mensile
-1.92%
Variazione Semestrale
-4.90%
Variazione Annuale
-4.90%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4