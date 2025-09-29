КотировкиРазделы
GS-PC: Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Share repstg 1/1000th

20.96 USD 0.13 (0.62%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс GS-PC за сегодня изменился на -0.62%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.90, а максимальная — 21.15.

Следите за динамикой Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Share repstg 1/1000th . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GS-PC сегодня?

Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Share repstg 1/1000th (GS-PC) сегодня оценивается на уровне 20.96. Инструмент торгуется в пределах -0.62%, вчерашнее закрытие составило 21.09, а торговый объем достиг 57. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GS-PC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Share repstg 1/1000th ?

Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Share repstg 1/1000th в настоящее время оценивается в 20.96. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -4.90% и USD. Отслеживайте движения GS-PC на графике в реальном времени.

Как купить акции GS-PC?

Вы можете купить акции Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Share repstg 1/1000th (GS-PC) по текущей цене 20.96. Ордера обычно размещаются около 20.96 или 21.26, тогда как 57 и -0.76% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GS-PC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GS-PC?

Инвестирование в Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Share repstg 1/1000th предполагает учет годового диапазона 20.90 - 22.15 и текущей цены 20.96. Многие сравнивают -1.92% и -4.90% перед размещением ордеров на 20.96 или 21.26. Изучайте ежедневные изменения цены GS-PC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции GOLDMAN SACHS GROUP INC?

Самая высокая цена GOLDMAN SACHS GROUP INC (GS-PC) за последний год составила 22.15. Акции заметно колебались в пределах 20.90 - 22.15, сравнение с 21.09 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Share repstg 1/1000th на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции GOLDMAN SACHS GROUP INC?

Самая низкая цена GOLDMAN SACHS GROUP INC (GS-PC) за год составила 20.90. Сравнение с текущими 20.96 и 20.90 - 22.15 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GS-PC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GS-PC?

В прошлом Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Share repstg 1/1000th проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 21.09 и -4.90% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
20.90 21.15
Годовой диапазон
20.90 22.15
Предыдущее закрытие
21.09
Open
21.12
Bid
20.96
Ask
21.26
Low
20.90
High
21.15
Объем
57
Дневное изменение
-0.62%
Месячное изменение
-1.92%
6-месячное изменение
-4.90%
Годовое изменение
-4.90%
