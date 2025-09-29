- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
GS-PC: Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Share repstg 1/1000th
Курс GS-PC за сегодня изменился на -0.62%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.90, а максимальная — 21.15.
Следите за динамикой Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Share repstg 1/1000th . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GS-PC сегодня?
Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Share repstg 1/1000th (GS-PC) сегодня оценивается на уровне 20.96. Инструмент торгуется в пределах -0.62%, вчерашнее закрытие составило 21.09, а торговый объем достиг 57. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GS-PC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Share repstg 1/1000th ?
Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Share repstg 1/1000th в настоящее время оценивается в 20.96. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -4.90% и USD. Отслеживайте движения GS-PC на графике в реальном времени.
Как купить акции GS-PC?
Вы можете купить акции Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Share repstg 1/1000th (GS-PC) по текущей цене 20.96. Ордера обычно размещаются около 20.96 или 21.26, тогда как 57 и -0.76% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GS-PC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GS-PC?
Инвестирование в Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Share repstg 1/1000th предполагает учет годового диапазона 20.90 - 22.15 и текущей цены 20.96. Многие сравнивают -1.92% и -4.90% перед размещением ордеров на 20.96 или 21.26. Изучайте ежедневные изменения цены GS-PC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции GOLDMAN SACHS GROUP INC?
Самая высокая цена GOLDMAN SACHS GROUP INC (GS-PC) за последний год составила 22.15. Акции заметно колебались в пределах 20.90 - 22.15, сравнение с 21.09 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Share repstg 1/1000th на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции GOLDMAN SACHS GROUP INC?
Самая низкая цена GOLDMAN SACHS GROUP INC (GS-PC) за год составила 20.90. Сравнение с текущими 20.96 и 20.90 - 22.15 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GS-PC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GS-PC?
В прошлом Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Share repstg 1/1000th проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 21.09 и -4.90% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 21.09
- Open
- 21.12
- Bid
- 20.96
- Ask
- 21.26
- Low
- 20.90
- High
- 21.15
- Объем
- 57
- Дневное изменение
- -0.62%
- Месячное изменение
- -1.92%
- 6-месячное изменение
- -4.90%
- Годовое изменение
- -4.90%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%