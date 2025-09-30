CotaçõesSeções
GS-PA: Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Shares each representi

21.13 USD 0.15 (0.70%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do GS-PA para hoje mudou para -0.70%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 21.06 e o mais alto foi 21.29.

Veja a dinâmica do par de moedas Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Shares each representi. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de GS-PA hoje?

Hoje Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Shares each representi (GS-PA) está avaliado em 21.13. O instrumento é negociado dentro de -0.70%, o fechamento de ontem foi 21.28, e o volume de negociação atingiu 130.

As ações de Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Shares each representi pagam dividendos?

Atualmente Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Shares each representi está avaliado em 21.13. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -2.76% e USD. Monitore os movimentos de GS-PA no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de GS-PA?

Você pode comprar ações de Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Shares each representi (GS-PA) pelo preço atual 21.13. Ordens geralmente são executadas perto de 21.13 ou 21.43, enquanto 130 e -0.66% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de GS-PA no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de GS-PA?

Investir em Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Shares each representi envolve considerar a faixa anual 20.96 - 22.31 e o preço atual 21.13. Muitos comparam -3.30% e -2.76% antes de enviar ordens em 21.13 ou 21.43. Estude as mudanças diárias de preço de GS-PA no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações GOLDMAN SACHS GROUP INC?

O maior preço de GOLDMAN SACHS GROUP INC (GS-PA) no último ano foi 22.31. As ações oscilaram bastante dentro de 20.96 - 22.31, e a comparação com 21.28 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Shares each representi no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações GOLDMAN SACHS GROUP INC?

O menor preço de GOLDMAN SACHS GROUP INC (GS-PA) no ano foi 20.96. A comparação com o preço atual 21.13 e 20.96 - 22.31 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de GS-PA em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de GS-PA?

No passado Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Shares each representi passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 21.28 e -2.76% após os eventos corporativos.

Faixa diária
21.06 21.29
Faixa anual
20.96 22.31
Fechamento anterior
21.28
Open
21.27
Bid
21.13
Ask
21.43
Low
21.06
High
21.29
Volume
130
Mudança diária
-0.70%
Mudança mensal
-3.30%
Mudança de 6 meses
-2.76%
Mudança anual
-2.76%
