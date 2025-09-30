- Visão do mercado
GS-PA: Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Shares each representi
A taxa do GS-PA para hoje mudou para -0.70%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 21.06 e o mais alto foi 21.29.
Veja a dinâmica do par de moedas Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Shares each representi. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de GS-PA hoje?
Hoje Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Shares each representi (GS-PA) está avaliado em 21.13. O instrumento é negociado dentro de -0.70%, o fechamento de ontem foi 21.28, e o volume de negociação atingiu 130. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de GS-PA em tempo real.
As ações de Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Shares each representi pagam dividendos?
Atualmente Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Shares each representi está avaliado em 21.13. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -2.76% e USD. Monitore os movimentos de GS-PA no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de GS-PA?
Você pode comprar ações de Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Shares each representi (GS-PA) pelo preço atual 21.13. Ordens geralmente são executadas perto de 21.13 ou 21.43, enquanto 130 e -0.66% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de GS-PA no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de GS-PA?
Investir em Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Shares each representi envolve considerar a faixa anual 20.96 - 22.31 e o preço atual 21.13. Muitos comparam -3.30% e -2.76% antes de enviar ordens em 21.13 ou 21.43. Estude as mudanças diárias de preço de GS-PA no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações GOLDMAN SACHS GROUP INC?
O maior preço de GOLDMAN SACHS GROUP INC (GS-PA) no último ano foi 22.31. As ações oscilaram bastante dentro de 20.96 - 22.31, e a comparação com 21.28 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Shares each representi no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações GOLDMAN SACHS GROUP INC?
O menor preço de GOLDMAN SACHS GROUP INC (GS-PA) no ano foi 20.96. A comparação com o preço atual 21.13 e 20.96 - 22.31 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de GS-PA em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de GS-PA?
No passado Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Shares each representi passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 21.28 e -2.76% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 21.28
- Open
- 21.27
- Bid
- 21.13
- Ask
- 21.43
- Low
- 21.06
- High
- 21.29
- Volume
- 130
- Mudança diária
- -0.70%
- Mudança mensal
- -3.30%
- Mudança de 6 meses
- -2.76%
- Mudança anual
- -2.76%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4