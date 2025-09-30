QuotazioniSezioni
Valute / GS-PA
Tornare a Azioni

GS-PA: Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Shares each representi

21.13 USD 0.15 (0.70%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio GS-PA ha avuto una variazione del -0.70% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 21.06 e ad un massimo di 21.29.

Segui le dinamiche di Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Shares each representi. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni GS-PA oggi?

Oggi le azioni Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Shares each representi sono prezzate a 21.13. Viene scambiato all'interno di -0.70%, la chiusura di ieri è stata 21.28 e il volume degli scambi ha raggiunto 130. Il grafico dei prezzi in tempo reale di GS-PA mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Shares each representi pagano dividendi?

Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Shares each representi è attualmente valutato a 21.13. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -2.76% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di GS-PA.

Come acquistare azioni GS-PA?

Puoi acquistare azioni Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Shares each representi al prezzo attuale di 21.13. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 21.13 o 21.43, mentre 130 e -0.66% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di GS-PA sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni GS-PA?

Investire in Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Shares each representi implica considerare l'intervallo annuale 20.96 - 22.31 e il prezzo attuale 21.13. Molti confrontano -3.30% e -2.76% prima di effettuare ordini su 21.13 o 21.43. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di GS-PA con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni GOLDMAN SACHS GROUP INC?

Il prezzo massimo di GOLDMAN SACHS GROUP INC nell'ultimo anno è stato 22.31. All'interno di 20.96 - 22.31, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 21.28 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Shares each representi utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni GOLDMAN SACHS GROUP INC?

Il prezzo più basso di GOLDMAN SACHS GROUP INC (GS-PA) nel corso dell'anno è stato 20.96. Confrontandolo con gli attuali 21.13 e 20.96 - 22.31 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda GS-PA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di GS-PA?

Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Shares each representi ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 21.28 e -2.76%.

Intervallo Giornaliero
21.06 21.29
Intervallo Annuale
20.96 22.31
Chiusura Precedente
21.28
Apertura
21.27
Bid
21.13
Ask
21.43
Minimo
21.06
Massimo
21.29
Volume
130
Variazione giornaliera
-0.70%
Variazione Mensile
-3.30%
Variazione Semestrale
-2.76%
Variazione Annuale
-2.76%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4