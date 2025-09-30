- Panoramica
GS-PA: Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Shares each representi
Il tasso di cambio GS-PA ha avuto una variazione del -0.70% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 21.06 e ad un massimo di 21.29.
Segui le dinamiche di Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Shares each representi. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni GS-PA oggi?
Oggi le azioni Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Shares each representi sono prezzate a 21.13. Viene scambiato all'interno di -0.70%, la chiusura di ieri è stata 21.28 e il volume degli scambi ha raggiunto 130. Il grafico dei prezzi in tempo reale di GS-PA mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Shares each representi pagano dividendi?
Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Shares each representi è attualmente valutato a 21.13. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -2.76% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di GS-PA.
Come acquistare azioni GS-PA?
Puoi acquistare azioni Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Shares each representi al prezzo attuale di 21.13. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 21.13 o 21.43, mentre 130 e -0.66% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di GS-PA sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni GS-PA?
Investire in Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Shares each representi implica considerare l'intervallo annuale 20.96 - 22.31 e il prezzo attuale 21.13. Molti confrontano -3.30% e -2.76% prima di effettuare ordini su 21.13 o 21.43. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di GS-PA con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni GOLDMAN SACHS GROUP INC?
Il prezzo massimo di GOLDMAN SACHS GROUP INC nell'ultimo anno è stato 22.31. All'interno di 20.96 - 22.31, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 21.28 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Shares each representi utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni GOLDMAN SACHS GROUP INC?
Il prezzo più basso di GOLDMAN SACHS GROUP INC (GS-PA) nel corso dell'anno è stato 20.96. Confrontandolo con gli attuali 21.13 e 20.96 - 22.31 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda GS-PA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di GS-PA?
Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Shares each representi ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 21.28 e -2.76%.
- Chiusura Precedente
- 21.28
- Apertura
- 21.27
- Bid
- 21.13
- Ask
- 21.43
- Minimo
- 21.06
- Massimo
- 21.29
- Volume
- 130
- Variazione giornaliera
- -0.70%
- Variazione Mensile
- -3.30%
- Variazione Semestrale
- -2.76%
- Variazione Annuale
- -2.76%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4