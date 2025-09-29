报价部分
货币 / GS-PA
回到股票

GS-PA: Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Shares each representi

21.13 USD 0.15 (0.70%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日GS-PA汇率已更改-0.70%。当日，交易品种以低点21.06和高点21.29进行交易。

关注Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Shares each representi动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

GS-PA股票今天的价格是多少？

Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Shares each representi股票今天的定价为21.13。它在-0.70%范围内交易，昨天的收盘价为21.28，交易量达到130。GS-PA的实时价格图表显示了这些更新。

Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Shares each representi股票是否支付股息？

Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Shares each representi目前的价值为21.13。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.76%和USD。实时查看图表以跟踪GS-PA走势。

如何购买GS-PA股票？

您可以以21.13的当前价格购买Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Shares each representi股票。订单通常设置在21.13或21.43附近，而130和-0.66%显示市场活动。立即关注GS-PA的实时图表更新。

如何投资GS-PA股票？

投资Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Shares each representi需要考虑年度范围20.96 - 22.31和当前价格21.13。许多人在以21.13或21.43下订单之前，会比较-3.30%和。实时查看GS-PA价格图表，了解每日变化。

GOLDMAN SACHS GROUP INC股票的最高价格是多少？

在过去一年中，GOLDMAN SACHS GROUP INC的最高价格是22.31。在20.96 - 22.31内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Shares each representi的绩效。

GOLDMAN SACHS GROUP INC股票的最低价格是多少？

GOLDMAN SACHS GROUP INC（GS-PA）的最低价格为20.96。将其与当前的21.13和20.96 - 22.31进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GS-PA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GS-PA股票是什么时候拆分的？

Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Shares each representi历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.28和-2.76%中可见。

日范围
21.06 21.29
年范围
20.96 22.31
前一天收盘价
21.28
开盘价
21.27
卖价
21.13
买价
21.43
最低价
21.06
最高价
21.29
交易量
130
日变化
-0.70%
月变化
-3.30%
6个月变化
-2.76%
年变化
-2.76%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值