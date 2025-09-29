GS-PA: Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Shares each representi
今日GS-PA汇率已更改-0.70%。当日，交易品种以低点21.06和高点21.29进行交易。
关注Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Shares each representi动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
GS-PA股票今天的价格是多少？
Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Shares each representi股票今天的定价为21.13。它在-0.70%范围内交易，昨天的收盘价为21.28，交易量达到130。GS-PA的实时价格图表显示了这些更新。
Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Shares each representi股票是否支付股息？
Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Shares each representi目前的价值为21.13。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.76%和USD。实时查看图表以跟踪GS-PA走势。
如何购买GS-PA股票？
您可以以21.13的当前价格购买Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Shares each representi股票。订单通常设置在21.13或21.43附近，而130和-0.66%显示市场活动。立即关注GS-PA的实时图表更新。
如何投资GS-PA股票？
投资Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Shares each representi需要考虑年度范围20.96 - 22.31和当前价格21.13。许多人在以21.13或21.43下订单之前，会比较-3.30%和。实时查看GS-PA价格图表，了解每日变化。
GOLDMAN SACHS GROUP INC股票的最高价格是多少？
在过去一年中，GOLDMAN SACHS GROUP INC的最高价格是22.31。在20.96 - 22.31内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Shares each representi的绩效。
GOLDMAN SACHS GROUP INC股票的最低价格是多少？
GOLDMAN SACHS GROUP INC（GS-PA）的最低价格为20.96。将其与当前的21.13和20.96 - 22.31进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GS-PA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GS-PA股票是什么时候拆分的？
Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Shares each representi历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.28和-2.76%中可见。
- 前一天收盘价
- 21.28
- 开盘价
- 21.27
- 卖价
- 21.13
- 买价
- 21.43
- 最低价
- 21.06
- 最高价
- 21.29
- 交易量
- 130
- 日变化
- -0.70%
- 月变化
- -3.30%
- 6个月变化
- -2.76%
- 年变化
- -2.76%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值