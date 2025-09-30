- Übersicht
GS-PA: Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Shares each representi
Der Wechselkurs von GS-PA hat sich für heute um -0.70% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.06 bis zu einem Hoch von 21.29 gehandelt.
Verfolgen Sie die Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Shares each representi-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von GS-PA heute?
Die Aktie von Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Shares each representi (GS-PA) notiert heute bei 21.13. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.70% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 21.28 und das Handelsvolumen erreichte 130. Das Live-Chart von GS-PA zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie GS-PA Dividenden?
Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Shares each representi wird derzeit mit 21.13 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -2.76% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von GS-PA zu verfolgen.
Wie kaufe ich GS-PA-Aktien?
Sie können Aktien von Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Shares each representi (GS-PA) zum aktuellen Kurs von 21.13 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 21.13 oder 21.43 platziert, während 130 und -0.66% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von GS-PA auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in GS-PA-Aktien?
Bei einer Investition in Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Shares each representi müssen die jährliche Spanne 20.96 - 22.31 und der aktuelle Kurs 21.13 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -3.30% und -2.76%, bevor sie Orders zu 21.13 oder 21.43 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von GS-PA.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von GOLDMAN SACHS GROUP INC?
Der höchste Kurs von GOLDMAN SACHS GROUP INC (GS-PA) im vergangenen Jahr lag bei 22.31. Innerhalb von 20.96 - 22.31 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 21.28 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Shares each representi mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von GOLDMAN SACHS GROUP INC?
Der niedrigste Kurs von GOLDMAN SACHS GROUP INC (GS-PA) im Laufe des Jahres betrug 20.96. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 21.13 und der Spanne 20.96 - 22.31 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von GS-PA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von GS-PA statt?
Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Shares each representi hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 21.28 und -2.76% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 21.28
- Eröffnung
- 21.27
- Bid
- 21.13
- Ask
- 21.43
- Tief
- 21.06
- Hoch
- 21.29
- Volumen
- 130
- Tagesänderung
- -0.70%
- Monatsänderung
- -3.30%
- 6-Monatsänderung
- -2.76%
- Jahresänderung
- -2.76%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4