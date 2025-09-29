КотировкиРазделы
Валюты / GS-PA
Назад в Рынок акций США

GS-PA: Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Shares each representi

21.13 USD 0.15 (0.70%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс GS-PA за сегодня изменился на -0.70%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.06, а максимальная — 21.29.

Следите за динамикой Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Shares each representi. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GS-PA сегодня?

Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Shares each representi (GS-PA) сегодня оценивается на уровне 21.13. Инструмент торгуется в пределах -0.70%, вчерашнее закрытие составило 21.28, а торговый объем достиг 106. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GS-PA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Shares each representi?

Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Shares each representi в настоящее время оценивается в 21.13. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.76% и USD. Отслеживайте движения GS-PA на графике в реальном времени.

Как купить акции GS-PA?

Вы можете купить акции Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Shares each representi (GS-PA) по текущей цене 21.13. Ордера обычно размещаются около 21.13 или 21.43, тогда как 106 и -0.66% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GS-PA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GS-PA?

Инвестирование в Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Shares each representi предполагает учет годового диапазона 20.96 - 22.31 и текущей цены 21.13. Многие сравнивают -3.30% и -2.76% перед размещением ордеров на 21.13 или 21.43. Изучайте ежедневные изменения цены GS-PA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции GOLDMAN SACHS GROUP INC?

Самая высокая цена GOLDMAN SACHS GROUP INC (GS-PA) за последний год составила 22.31. Акции заметно колебались в пределах 20.96 - 22.31, сравнение с 21.28 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Shares each representi на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции GOLDMAN SACHS GROUP INC?

Самая низкая цена GOLDMAN SACHS GROUP INC (GS-PA) за год составила 20.96. Сравнение с текущими 21.13 и 20.96 - 22.31 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GS-PA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GS-PA?

В прошлом Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Shares each representi проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 21.28 и -2.76% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
21.06 21.29
Годовой диапазон
20.96 22.31
Предыдущее закрытие
21.28
Open
21.27
Bid
21.13
Ask
21.43
Low
21.06
High
21.29
Объем
106
Дневное изменение
-0.70%
Месячное изменение
-3.30%
6-месячное изменение
-2.76%
Годовое изменение
-2.76%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.