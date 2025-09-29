- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
GS-PA: Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Shares each representi
Курс GS-PA за сегодня изменился на -0.70%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.06, а максимальная — 21.29.
Следите за динамикой Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Shares each representi. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GS-PA сегодня?
Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Shares each representi (GS-PA) сегодня оценивается на уровне 21.13. Инструмент торгуется в пределах -0.70%, вчерашнее закрытие составило 21.28, а торговый объем достиг 106. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GS-PA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Shares each representi?
Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Shares each representi в настоящее время оценивается в 21.13. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.76% и USD. Отслеживайте движения GS-PA на графике в реальном времени.
Как купить акции GS-PA?
Вы можете купить акции Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Shares each representi (GS-PA) по текущей цене 21.13. Ордера обычно размещаются около 21.13 или 21.43, тогда как 106 и -0.66% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GS-PA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GS-PA?
Инвестирование в Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Shares each representi предполагает учет годового диапазона 20.96 - 22.31 и текущей цены 21.13. Многие сравнивают -3.30% и -2.76% перед размещением ордеров на 21.13 или 21.43. Изучайте ежедневные изменения цены GS-PA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции GOLDMAN SACHS GROUP INC?
Самая высокая цена GOLDMAN SACHS GROUP INC (GS-PA) за последний год составила 22.31. Акции заметно колебались в пределах 20.96 - 22.31, сравнение с 21.28 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Shares each representi на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции GOLDMAN SACHS GROUP INC?
Самая низкая цена GOLDMAN SACHS GROUP INC (GS-PA) за год составила 20.96. Сравнение с текущими 21.13 и 20.96 - 22.31 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GS-PA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GS-PA?
В прошлом Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Shares each representi проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 21.28 и -2.76% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 21.28
- Open
- 21.27
- Bid
- 21.13
- Ask
- 21.43
- Low
- 21.06
- High
- 21.29
- Объем
- 106
- Дневное изменение
- -0.70%
- Месячное изменение
- -3.30%
- 6-месячное изменение
- -2.76%
- Годовое изменение
- -2.76%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%