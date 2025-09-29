クォートセクション
通貨 / GS-PA
株に戻る

GS-PA: Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Shares each representi

21.13 USD 0.15 (0.70%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

GS-PAの今日の為替レートは、-0.70%変化しました。日中、通貨は1あたり21.06の安値と21.29の高値で取引されました。

Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Shares each representiダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

GS-PA株の現在の価格は？

Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Shares each representiの株価は本日21.13です。-0.70%内で取引され、前日の終値は21.28、取引量は130に達しました。GS-PAのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Shares each representiの株は配当を出しますか？

Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Shares each representiの現在の価格は21.13です。配当方針は会社によりますが、投資家は-2.76%やUSDにも注目します。GS-PAの動きはライブチャートで確認できます。

GS-PA株を買う方法は？

Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Shares each representiの株は現在21.13で購入可能です。注文は通常21.13または21.43付近で行われ、130や-0.66%が市場の動きを示します。GS-PAの最新情報はライブチャートで確認できます。

GS-PA株に投資する方法は？

Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Shares each representiへの投資では、年間の値幅20.96 - 22.31と現在の21.13を考慮します。注文は多くの場合21.13や21.43で行われる前に、-3.30%や-2.76%と比較されます。GS-PAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

GOLDMAN SACHS GROUP INCの株の最高値は？

GOLDMAN SACHS GROUP INCの過去1年の最高値は22.31でした。20.96 - 22.31内で株価は大きく変動し、21.28と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Shares each representiのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

GOLDMAN SACHS GROUP INCの株の最低値は？

GOLDMAN SACHS GROUP INC(GS-PA)の年間最安値は20.96でした。現在の21.13や20.96 - 22.31と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。GS-PAの動きはライブチャートで確認できます。

GS-PAの株式分割はいつ行われましたか？

Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Shares each representiは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、21.28、-2.76%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
21.06 21.29
1年のレンジ
20.96 22.31
以前の終値
21.28
始値
21.27
買値
21.13
買値
21.43
安値
21.06
高値
21.29
出来高
130
1日の変化
-0.70%
1ヶ月の変化
-3.30%
6ヶ月の変化
-2.76%
1年の変化
-2.76%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待