GS-PA: Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Shares each representi
GS-PAの今日の為替レートは、-0.70%変化しました。日中、通貨は1あたり21.06の安値と21.29の高値で取引されました。
Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Shares each representiダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
GS-PA株の現在の価格は？
Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Shares each representiの株価は本日21.13です。-0.70%内で取引され、前日の終値は21.28、取引量は130に達しました。GS-PAのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Shares each representiの株は配当を出しますか？
Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Shares each representiの現在の価格は21.13です。配当方針は会社によりますが、投資家は-2.76%やUSDにも注目します。GS-PAの動きはライブチャートで確認できます。
GS-PA株を買う方法は？
Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Shares each representiの株は現在21.13で購入可能です。注文は通常21.13または21.43付近で行われ、130や-0.66%が市場の動きを示します。GS-PAの最新情報はライブチャートで確認できます。
GS-PA株に投資する方法は？
Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Shares each representiへの投資では、年間の値幅20.96 - 22.31と現在の21.13を考慮します。注文は多くの場合21.13や21.43で行われる前に、-3.30%や-2.76%と比較されます。GS-PAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
GOLDMAN SACHS GROUP INCの株の最高値は？
GOLDMAN SACHS GROUP INCの過去1年の最高値は22.31でした。20.96 - 22.31内で株価は大きく変動し、21.28と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Shares each representiのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
GOLDMAN SACHS GROUP INCの株の最低値は？
GOLDMAN SACHS GROUP INC(GS-PA)の年間最安値は20.96でした。現在の21.13や20.96 - 22.31と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。GS-PAの動きはライブチャートで確認できます。
GS-PAの株式分割はいつ行われましたか？
Goldman Sachs Group Inc (The) Depositary Shares each representiは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、21.28、-2.76%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 21.28
- 始値
- 21.27
- 買値
- 21.13
- 買値
- 21.43
- 安値
- 21.06
- 高値
- 21.29
- 出来高
- 130
- 1日の変化
- -0.70%
- 1ヶ月の変化
- -3.30%
- 6ヶ月の変化
- -2.76%
- 1年の変化
- -2.76%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
