Moedas / GOSS
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
GOSS: Gossamer Bio Inc
3.07 USD 0.08 (2.68%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do GOSS para hoje mudou para 2.68%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 3.02 e o mais alto foi 3.14.
Veja a dinâmica do par de moedas Gossamer Bio Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GOSS Notícias
- Ação da Gossamer Bio mantém classificação de Compra na H.C. Wainwright com preço-alvo de US$ 10
- Gossamer Bio stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright with $10 price target
- Chamadas de Wall Street da semana
- Street Calls of the Week
- Cantor Fitzgerald reiterates Overweight rating on Gossamer Bio stock
- Gossamer Bio stock rating upgraded by UBS on PAH trial optimism
- This Saia Analyst Turns Bullish; Here Are Top 4 Upgrades For Wednesday - HP (NYSE:HPQ), Gossamer Bio (NASDAQ:GOSS)
- Gossamer Bio: A Critical Year Ahead (NASDAQ:GOSS)
- Wal-Mart, Merck Slide Among Thursday’s Market Cap Stock Movers
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Gossamer Bio stock at $10
- Gossamer Bio earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
- Gossamer Bio (GOSS) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Harmony Biosciences Holdings, Inc. (HRMY) Misses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- GSK (GSK) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Miggo Unveils VulnDB: A Predictive Vulnerability Database Built for the Real World of Application Security
- Ultragenyx Pharmaceutical, Apple And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - Apple (NASDAQ:AAPL), Above Food Ingredients (NASDAQ:ABVE)
- Gossamer Bio Announces Completion of Enrollment in Registrational Phase 3 PROSERA Study for the Treatment of PAH
- Gossamer Bio Announces Inducement Grant Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
- Cantor Fitzgerald maintains Overweight on Gossamer Bio stock
- Earnings call transcript: Gossamer Bio exceeds Q1 2025 revenue forecasts
- Gossamer Bio Announces First Quarter 2025 Financial Results and Provides Business Update, Including Closure of New Patient Screening in Phase 3 PROSERA Study
- Gossamer Bio earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- Walmart, Deere, Applied Materials set to report earnings Thursday
- Gossamer Bio shares rise on Q4 earnings beat
Faixa diária
3.02 3.14
Faixa anual
0.66 3.60
- Fechamento anterior
- 2.99
- Open
- 3.04
- Bid
- 3.07
- Ask
- 3.37
- Low
- 3.02
- High
- 3.14
- Volume
- 1.680 K
- Mudança diária
- 2.68%
- Mudança mensal
- 26.86%
- Mudança de 6 meses
- 166.96%
- Mudança anual
- 219.79%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh