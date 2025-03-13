通貨 / GOSS
GOSS: Gossamer Bio Inc
3.08 USD 0.09 (3.01%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
GOSSの今日の為替レートは、3.01%変化しました。日中、通貨は1あたり3.02の安値と3.14の高値で取引されました。
Gossamer Bio Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
3.02 3.14
1年のレンジ
0.66 3.60
- 以前の終値
- 2.99
- 始値
- 3.04
- 買値
- 3.08
- 買値
- 3.38
- 安値
- 3.02
- 高値
- 3.14
- 出来高
- 5.215 K
- 1日の変化
- 3.01%
- 1ヶ月の変化
- 27.27%
- 6ヶ月の変化
- 167.83%
- 1年の変化
- 220.83%
