GLL: ProShares UltraShort Gold
18.64 USD 0.22 (1.19%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do GLL para hoje mudou para 1.19%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 18.52 e o mais alto foi 18.77.
Veja a dinâmica do par de moedas ProShares UltraShort Gold. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
GLL Notícias
Faixa diária
18.52 18.77
Faixa anual
10.39 22.99
- Fechamento anterior
- 18.42
- Open
- 18.52
- Bid
- 18.64
- Ask
- 18.94
- Low
- 18.52
- High
- 18.77
- Volume
- 347
- Mudança diária
- 1.19%
- Mudança mensal
- -6.94%
- Mudança de 6 meses
- 47.47%
- Mudança anual
- 9.20%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh