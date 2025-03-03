通貨 / GLL
GLL: ProShares UltraShort Gold
18.58 USD 0.16 (0.87%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
GLLの今日の為替レートは、0.87%変化しました。日中、通貨は1あたり18.52の安値と18.77の高値で取引されました。
ProShares UltraShort Goldダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
GLL News
1日のレンジ
18.52 18.77
1年のレンジ
10.39 22.99
- 以前の終値
- 18.42
- 始値
- 18.52
- 買値
- 18.58
- 買値
- 18.88
- 安値
- 18.52
- 高値
- 18.77
- 出来高
- 755
- 1日の変化
- 0.87%
- 1ヶ月の変化
- -7.24%
- 6ヶ月の変化
- 46.99%
- 1年の変化
- 8.85%
