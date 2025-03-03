Valute / GLL
GLL: ProShares UltraShort Gold
18.20 USD 0.38 (2.05%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio GLL ha avuto una variazione del -2.05% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 18.20 e ad un massimo di 18.52.
Segui le dinamiche di ProShares UltraShort Gold. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
18.20 18.52
Intervallo Annuale
10.39 22.99
- Chiusura Precedente
- 18.58
- Apertura
- 18.50
- Bid
- 18.20
- Ask
- 18.50
- Minimo
- 18.20
- Massimo
- 18.52
- Volume
- 460
- Variazione giornaliera
- -2.05%
- Variazione Mensile
- -9.14%
- Variazione Semestrale
- 43.99%
- Variazione Annuale
- 6.62%
