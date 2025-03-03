QuotazioniSezioni
GLL: ProShares UltraShort Gold

18.20 USD 0.38 (2.05%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio GLL ha avuto una variazione del -2.05% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 18.20 e ad un massimo di 18.52.

Segui le dinamiche di ProShares UltraShort Gold. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
18.20 18.52
Intervallo Annuale
10.39 22.99
Chiusura Precedente
18.58
Apertura
18.50
Bid
18.20
Ask
18.50
Minimo
18.20
Massimo
18.52
Volume
460
Variazione giornaliera
-2.05%
Variazione Mensile
-9.14%
Variazione Semestrale
43.99%
Variazione Annuale
6.62%
