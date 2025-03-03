Währungen / GLL
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
GLL: ProShares UltraShort Gold
18.58 USD 0.16 (0.87%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GLL hat sich für heute um 0.87% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.52 bis zu einem Hoch von 18.77 gehandelt.
Verfolgen Sie die ProShares UltraShort Gold-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GLL News
- SPXU: Drifting In The Right Direction For Now
- Erosion Goes On For SPUU (NYSEARCA:SPUU)
- UDOW: Risks And Monthly Leveraged ETFs Report (NYSEARCA:UDOW)
- Gold And The Real Estate Cycle
- SDS: A Good Hedging Tool With A Caveat
- Here Is A Solid Investment TIP
- UGL: A Steady Decay History, And Leveraged ETF Dashboard
Tagesspanne
18.52 18.77
Jahresspanne
10.39 22.99
- Vorheriger Schlusskurs
- 18.42
- Eröffnung
- 18.52
- Bid
- 18.58
- Ask
- 18.88
- Tief
- 18.52
- Hoch
- 18.77
- Volumen
- 755
- Tagesänderung
- 0.87%
- Monatsänderung
- -7.24%
- 6-Monatsänderung
- 46.99%
- Jahresänderung
- 8.85%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K